НБУ оцінив втрати українських експортерів через скасування пільг ЄС — Finance.ua
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НБУ оцінив втрати українських експортерів через скасування пільг ЄС

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НБУ оцінив втрати українських експортерів через скасування пільг ЄС
НБУ оцінив втрати українських експортерів через скасування пільг ЄС
Українські експортери можуть втратити приблизно 700 млн доларів у 2025 році через припинення дії торгових преференцій з боку Європейського Союзу.
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час заходу ЦЕС.
За словами Ніколайчука, НБУ при розрахунках також враховував зниження обсягів експорту через менші врожаї. Крім того, у розрахунок включили і вплив припинення преференційної торгівлі з ЄС, яка діяла з 2022 року.
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«Ще у квітні ми цей фактор розглядали як ризик. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день довгострокового рішення не було знайдено, певні втрати для нас, на жаль, будуть», — заявив він.

Оцінка втрат

Втрати експорту у 2025 році оцінюються на рівні близько 700 млн доларів. Водночас, за словами Ніколайчука, значна частина поставок в Європу все ж зберігатиметься.
«Конкурентоспроможність буде дещо підважена, враховуючи мита у понад квоти», — пояснив заступник голови НБУ.
Також у Нацбанку розглядають можливість часткової переорієнтації українського експорту на треті країни. Це може частково компенсувати втрати від обмежень на ринку ЄС.
Нагадаємо, з 6 червня перестає діяти торговий безвіз між Україною та ЄС, який надавав можливість аграріям продавати продукцію в Європу за високими цінами.
Водночас Міністерство економіки оцінює потенційні втрати українських експортерів через скасування режиму безмитної вільної торгівлі з Євросоюзом, у 2,9 млрд євро на рік.
За матеріалами:
РБК-Україна
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