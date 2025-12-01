Європа лідирує у світових рейтингах акцій, що буває рідко Сьогодні 13:12 — Фондовий ринок

Європейські акції увійшли до світових лідерів: половина з 20 найкращих фондових ринків року — європейські. Регіон демонструє рідкісне домінування та відновлення інвесторської довіри на тлі сильних економічних показників.

УНН з посиланням на Про це повідомляєз посиланням на Bloomberg

Угорщина, Словенія та Чехія показали понад 60% зростання у доларовому еквіваленті, увійшовши до десятки найкращих ринків світу. Іспанія, Польща та Австрія трохи відстають, тоді як Німеччина зросла на 20% у євро та на 34% у доларах.

Широкий індекс Stoxx 600 зараз наближається до найбільшого за багато років перевищення американського S&P 500. Інвестори збільшують вкладення в Європу на тлі нижчої інфляції, очікуваного зростання корпоративних прибутків та активної фіскальної підтримки, зокрема у Німеччині.

«На початку року люди дуже неохоче ставилися до зростання в Європі, і їх змусили це зробити через успішний результат», — зазначив Нік Лаукс керівник відділу міжнародної торгівлі акціями в Bank of America, додавши, що регіон має потенціал для подальшого зростання.

Зміцнення євро на 12% відносно долара, також посилило позиції європейських ринків. У Німеччині очікується схвалення витрат на оборону на суму 2,9 млрд євро, що стимулює економіку.

Найбільше зростання продемонстрували акції європейських банків: плюс 67%. Інвестори розраховують на високі прибутки та активізацію угод злиття і поглинань.

Сильний ріст також зафіксований у секторі оборонної промисловості, на тлі збільшення військових витрат, та у сфері відновлюваної енергетики, де зростає попит через розвиток інфраструктури для штучного інтелекту.

Покращення помітне й у сегменті товарів розкоші: компанії на кшталт LVMH повідомляють про відновлення попиту. Європейські гірничодобувні компанії користуються високим попитом через зростання вартості металів, а сектор охорони здоров’я знову приваблює інвесторів.

Аналітики прогнозують 11% зростання прибутків компаній Stoxx 600 наступного року. Водночас деякі фінансові експерти застерігають, що очікування можуть бути завищеними через політичну невизначеність у Франції та конкуренцію з боку Китаю.

Попри ризики, європейські акції залишаються відносно дешевими: Stoxx 600 торгується з 35% дисконтом до S&P 500. Європейські фонди цього року вже залучили близько 52 млрд доларів, і аналітики прогнозують, що інтерес до ринку зростатиме, якщо регіон утримає темп і надалі.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.