0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Житомирській області відкриють Еко Парк з інвестиціями 800 млн грн

Фондовий ринок
46
Уряд України затвердив створення індустріального парку під назвою «Діоніс Енерго Еко Парк» у Житомирській області. Площа парку становитиме понад 13,2 гектари.
Ініціатором проєкту виступила компанія ТОВ «Діоніс Біогаз Енерджі», яка ще у лютому 2022 року запустила новий біогазовий комплекс потужністю 4,5 МВт. Рішення про включення парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків було прийнято Кабінетом Міністрів на засіданні у п’ятницю, про що повідомляється на сайті Міністерства економіки, навколишнього середовища та сільського господарства.
Загальний обсяг інвестицій, очікуваний від компаній, які вже підтвердили участь у проєкті — ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія» та ТОВ «Перша подільська енергетична компанія» — складе близько 800 мільйонів гривень. Розвиток парку передбачено за рахунок коштів учасників проєкту та державного бюджету.
У «Діоніс Енерго Еко Парк» планується розміщення підприємств, які займаються виробництвом біогазу, біоетанолу та біопластику, генерацією альтернативної енергії, виробництвом будівельних матеріалів, харчовою промисловістю, а також виробництвом добрив та азотних сполук. Особливістю парку стане акцент на екологічно чисті технології та енергоефективність, що, за словами заступника міністра економіки Віталія Киндратіва, повністю відповідає державній політиці «Зроблено в Україні». На сьогодні у Реєстрі індустріальних парків України зареєстровано понад 112 об’єктів.
ТОВ «Діоніс БГЕ», основним видом діяльності якого є виробництво електроенергії, було зареєстроване у 2020 році. Його власниками та кінцевими бенефіціарами є Інна Школьна та Сергій Наголюк. У 2024 році компанія отримала чистий прибуток у розмірі 11,7 млн грн та дохід 66,6 млн грн, а за період з січня по вересень 2025 року — відповідно 1,8 млн грн та 56,8 млн грн.
За матеріалами:
InVenture
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems