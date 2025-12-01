У Житомирській області відкриють Еко Парк з інвестиціями 800 млн грн Сьогодні 11:34 — Фондовий ринок

Уряд України затвердив створення індустріального парку під назвою «Діоніс Енерго Еко Парк» у Житомирській області. Площа парку становитиме понад 13,2 гектари.

Ініціатором проєкту виступила компанія ТОВ «Діоніс Біогаз Енерджі», яка ще у лютому 2022 року запустила новий біогазовий комплекс потужністю 4,5 МВт. Рішення про включення парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків було прийнято Кабінетом Міністрів на засіданні у п’ятницю, про що повідомляється на сайті Міністерства економіки, навколишнього середовища та сільського господарства.

Загальний обсяг інвестицій, очікуваний від компаній, які вже підтвердили участь у проєкті — ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія» та ТОВ «Перша подільська енергетична компанія» — складе близько 800 мільйонів гривень. Розвиток парку передбачено за рахунок коштів учасників проєкту та державного бюджету.

У «Діоніс Енерго Еко Парк» планується розміщення підприємств, які займаються виробництвом біогазу, біоетанолу та біопластику, генерацією альтернативної енергії, виробництвом будівельних матеріалів, харчовою промисловістю, а також виробництвом добрив та азотних сполук. Особливістю парку стане акцент на екологічно чисті технології та енергоефективність, що, за словами заступника міністра економіки Віталія Киндратіва, повністю відповідає державній політиці «Зроблено в Україні». На сьогодні у Реєстрі індустріальних парків України зареєстровано понад 112 об’єктів.

ТОВ «Діоніс БГЕ», основним видом діяльності якого є виробництво електроенергії, було зареєстроване у 2020 році. Його власниками та кінцевими бенефіціарами є Інна Школьна та Сергій Наголюк. У 2024 році компанія отримала чистий прибуток у розмірі 11,7 млн грн та дохід 66,6 млн грн, а за період з січня по вересень 2025 року — відповідно 1,8 млн грн та 56,8 млн грн.

