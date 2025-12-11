12 грудня ТРЦ Gulliver частково відновить роботу — які заклади працюватимуть Сьогодні 15:02

12 грудня ТРЦ Gulliver частково відновить роботу — які заклади працюватимуть

12 грудня розпочинається поступове відкриття для відвідувачів першого та мінус першого поверхів торгово-розважальної частини ТОК Gulliver.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку

Які магазини відчиняються

Починаючи із завтрашнього дня відновлять свою роботу такі заклади комплексу:

парфюмерно-косметична група: Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard, Niche Bar, Loocitan, Kiko Milano, Poetry Home, Kiehls, Isei;

Fashion група: Polo Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange, Aeronautika Militare, FALKE, Hanro, Lacoste, Furla, Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Giulia, Sinsay;

подарункова та ювелірна група: SOVA, Pandora, Tous, Love you, Золотий Вік, ДЕКА, Zelena, Style Avenue, МВМ;

сервісна група: Vodafone, Фортуна тютюн, Єнот24, ремонт годинників, Strong.ua, GLO, Обмін валют;

дрогері: Watsons;

товари для тварин: Еліт Зоо.

Супермаркет «Сільпо» та аптека «Біла ромашка» відновлюють свою роботу 15 грудня, адже вони потребують більше часу для завезення повного асортименту продукції. Таким чином буде відновлена робота майже всіх закладів першого та мінус першого поверхів.

Нагадуємо, що з 1 грудня відновило роботу відділення Ощадбанку, яке знаходиться в ТОК Gulliver.

«Стосовно термінів відкриття інших поверхів торгово-розважальної частини та офісних приміщень ТОК Gulliver, то рішення будуть ухвалюватись у міру подальшої ліквідації причин можливого настання надзвичайної ситуації — наслідків умисного псування та недбалого ставлення до інженерних систем комплексу з боку попереднього власника», — коментують в Ощаді.

Передісторія

26 липня цього року було прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на торговельно-офісний комплекс Gulliver за консорціумом Ощадбанку (80% - лід) та Укрексімбанку (20%). Цей об’єкт слугував забезпеченням виконання зобов’язань за кредитом. Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв’язку з невиконанням ТОВ «Три О» — боржником, який був власником комплексу, зобов’язань за кредитним договором.

Читайте також АМКУ дозволив Ощадбанку та Укрексімбанку отримати контроль над комплексом Gulliver

За результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій Ощадбанку 30 жовтня було ухвалено рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, що склалася в тому числі внаслідок відмови працівників ТОВ «Три О» передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver.

За результатами обстеження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver було зафіксовано факти умисного вилучення, псування і незаконного вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання. Консорціумом державних банків буде ініційовано притягнення всіх винних осіб до цивільної та кримінальної відповідальності.

Всіх орендарів ТОК Gulliver звільнено від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення його роботи.

1 грудня 2025 року комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку ухвалила рішення про початок поетапного відкриття ТОК Gulliver за результатами ліквідації в окремих частинах будівлі обставин, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації.

