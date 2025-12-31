Як оформити індивідуальні номерні знаки з графічним елементом Сьогодні 19:16 — Технології&Авто

Як оформити індивідуальні номерні знаки з графічним елементом

При оформленні індивідуального номерного знака (ІНЗ) власник може додати не лише унікальну комбінацію літер і цифр, а й графічний елемент. Це дає можливість персоналізувати номерний знак, однак така опція потребує дотримання вимог та подання відповідних документів.

Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.

Коли можна розмістити графічний елемент

Графічний елемент це — логотип, емблема, символ, авторський малюнок чи інше зображення, які можуть бути нанесені на ІНЗ за умови, що заявник має право на використання такого графічного елемента.

Для цього необхідно подати:

документ, що підтверджує право інтелектуальної власності (свідоцтво на торговельну марку, підтвердження авторського права тощо);

письмову згоду правовласника — якщо графічний елемент належить іншій особі.

графічний елемент у векторному форматі.

Такий порядок забезпечує дотримання норм щодо охорони інтелектуальної власності та гарантує, що зображення може використовуватися повторно лише за згодою власника прав.

Перевірка графічного елемента

Під час подання заявки поданий графічний елемент проходить обов’язкову перевірку через патентне бюро України та державні реєстри інтелектуальної власності.

Повторне використання графічного елемента

Зареєстровані торговельні марки, логотипи чи інші охоронювані об’єкти інтелектуальної власності можуть бути використані на ІНЗ декількома заявниками, але виключно за умови отримання письмової згоди від правовласника.

Будь-яке використання зображення без дозволу заборонене, тому адміністратор під час прийому документів перевіряє наявність підтвердження права на використання.

Важливі обмеження

Під час виготовлення індивідуального номерного знака забороняється використовувати:

Як подати заявку

Замовити індивідуальний номерний знак із графічним елементом можна лише під час особистого звернення до сервісного центру МВС — оскільки адміністратор має перевірити документи на право використання зображення.

Для оформлення необхідно:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб;

документ, що підтверджує право на використання графічного елементу (за необхідності);

письмова згода правовласника (за необхідності);

квитанція про сплату вартості послуги.

Коли індивідуальний номерний знак із графічним елементом виготовлений, у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вноситься відповідна відмітка — «з графічним елементом». Це офіційно фіксує особливості номерного знака.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.