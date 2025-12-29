В яких країнах ЄС соціальні виплати скорочують: куди українцям краще не їхати Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

В яких країнах ЄС соціальні виплати скорочують: куди українцям краще не їхати

Грошова допомога українцям за кордоном змінилася практично повсюди. Вона або стала меншою, або ж деякі країни скасували їх взагалі.

Чехія

У 2023 році у Чехії почали поступово обмежувати коло осіб, що можуть претендувати на виплати. А з 1 вересня 2024 року українці мають право жити у гуманітарному житлі вже не п’ять, а лише три місяці.

В Чехії вже запровадили вимогу для підтвердження тимчасового захисту — слід підтвердити місце проживання нотаріально засвідченим підписом орендодавця. З 2025 року і допомогу призначають по-іншому: дорослі можуть розраховувати на 200 євро на місяць, а діти — на 143 євро. Якщо за 150 днів біженці не встигають працевлаштуватися та не належать до вразливих категорій, вони отримують тільки «мінімум для існування» — 129 євро.

А опитування від червня 2025 року показує, що й суспільні настрої у Чехії стають більш напруженими: 58% громадян вважають, що країна прийняла надто багато біженців. Тим часом 60% чехів переконані, що українці отримують з бюджету більше, ніж вносять в нього, попри те, що офіційна статистика вказує на протилежне.

Угорщина

У 2022 році українці в Угорщині, що отримали тимчасовий захист, могли розраховувати на допомогу у 22 800 форинтів — приблизно 58 євро на місяць, та 36 євро на дитину. Втім, вже влітку 2024 року уряд Орбана запровадив більш жорсткі критерії щодо тимчасового захисту.

Західні області України в Угорщині вважаються «безпечними» для проживання, тож вихідцям з цих областей Угорщина не надаватиме безплатного проживання у притулках для біженців.

Іспанія

Будь-які виплати для біженців з України в Іспанії скасували ще у 2023 році. Втім, українці, що потрапили до Іспанії, все ж можуть претендувати на інші види допомоги — наприклад, на виплати для малозабезпечених.

У такому випадку самотній дорослий може отримувати 500 — 800 євро, а сім’я з дітьми може розраховувати на суму 1200 — 2000 євро. Також деякі благодійні організації, як-от Червоний Хрест, надають українцям можливість безплатно проживати у хостелах до півтора року.

Норвегія

У Норвегії уряд також ухвалив рішення зробити умови менш привабливими, аби до країни їхало менше нових переселенців — і зміни торкнуться житлових умов, виплат для родин з дітьми та можливості поїздок додому із поверненням до Норвегії.

У Норвегії українці все ще можуть отримати деякі грошові виплати, допомогу з житлом та медичні послуги, пише NRC

Словаччина

Вже з 1 березня 2025 року у Словаччині біженці, що отримали тимчасовий захист після цієї дати, зможуть залишатися у притулках не більше, ніж 60 днів. Окрім того, виплати на проживання надаватимуться не протягом 120 днів, як раніше, а також лише перші 60 днів.

В яких країнах погіршується ставлення до українців

Найбільш помітна негативна тенденція саме у Польщі та Чехії, поділилася директорка Інституту демографії та соцдосліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

Вона переконана, що причини погіршення ставлення економічні.

Українська жінка, яка приїхала до Польщі з дитиною або з двома дітьми, отримувала допомогу від держави більшу, ніж польська мати-одиначка, яка також має одну або дві дитини, зауважила вона.

Така різниця у виплатах пов’язана з тим, що українська жінка у цій ситуації опиняється у значно гіршому становищі — у біженок після прибуття ще немає не тільки свого житла у новій країні, але часто й багатьох речей повсякденного користування.

Втім, Лібанова вважає, що цей аспект вислизнув з поля зору більшості поляків чи чехів.

Раніше писали , що українські біженці за кордоном мають декларувати свої доходи, отримані в інших країнах. Але якщо вони сплачують там податки, то в Україні їм цього робити не треба. Про це заявила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

Карнаух пояснила, при подачі декларації люди зазначають, що були резидентами іншої країни та сплатили там податки.

«Уразі, якщо в них є ще дохід, який не оподаткований, то оподаткуванню за українським законодавством підлягає тільки та частина, яка не була оподаткована іншою юрисдикцією», — зазначає керівниця Податкової.

