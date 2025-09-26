GlobalLogic розширюється в Європі: компанія отримає офіси в нових країнах Сьогодні 13:31 — Фондовий ринок

GlobalLogic розширюється в Європі: компанія отримає офіси в нових країнах

Компанія Hitachi оголосила про намір придбати німецьку компанію synvert. Угоду реалізують через американський підрозділ GlobalLogic, який входить до групи Hitachi. Продавцем виступить інвестиційний фонд Maxburg, що спеціалізується на технологічних компаніях у німецькомовному регіоні.

Про це повідомляє GlobalLogic.

Придбання має прискорити впровадження комплексу рішень HMAX, які поєднують Agentic та Physical AI для розвитку бізнес-моделей і підвищення операційної автономії. Це дозволить розширити можливості Hitachi у сфері даних, консалтингу та штучного інтелекту, а також зміцнити присутність у Європі та на Близькому Сході.

Про synvert

synvert — консалтингова компанія у сфері даних і штучного інтелекту. Вона працює з понад 200 клієнтами, допомагаючи їм створювати бізнес-моделі на основі даних, впроваджувати AI-рішення та оптимізувати операції. Компанія має партнерства з Databricks, Snowflake, AWS, Microsoft Azure та Google Cloud.

У synvert працює понад 550 спеціалістів у Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Португалії та на Близькому Сході. З 1991 року компанія реалізувала понад 3000 проєктів у фінансовій, виробничій, енергетичній, страховій та державній сферах.

Мета придбання synvert

Клієнти отримають переваги від платформи «перш за все», та індустріалізованого MLOps: швидше впровадження ШІ, відповідальне масштабування із вбудованими контролями та можливість додавання керованих сервісів для підвищення стійкості та зниження загальної вартості володіння.

Інтегруючи компетенції synvert із платформою GlobalLogic VelocityAI та цифровою інженерією, Hitachi посилить цінність на всьому життєвому циклі даних і готується пропонувати масштабовані, безпечні та готові до виробництва рішення Agentic та Physical AI у різних галузях.

Maxburg завершив успішне партнерство з synvert стратегічною угодою з Hitachi. За останні п’ять років synvert виросла у одного з провідних постачальників послуг у сфері даних та ШІ в регіоні EMEA, збільшивши продажі та прибутковість у 8 разів завдяки дисциплінованому виконанню та сильному керівництву. Умови угоди не розголошуються.

