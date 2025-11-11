Рівень використання ШІ в Україні становить лише 9,1% — звіт Microsoft
Рівень використання технологій штучного інтелекту (ШІ) в Україні наразі становить 9,1%.
Про це йдеться в AI Diffusion Report, опублікованому AI Economy Institute — аналітичним центром Microsoft.
Попри нинішні обмеження, в Україні є всі передумови для прискореного розвитку ШІ за умови інвестицій у технології, інтернет-зв'язок і цифрові навички.
За даними звіту, менш ніж за три роки понад 1,2 мільярда людей у світі скористалися інструментами штучного інтелекту. Це швидше, ніж поширення інтернету, персональних комп’ютерів чи смартфонів.
Водночас переваги ШІ розподіляються нерівномірно: у країнах Глобальної Півночі (розвинених державах) рівень впровадження майже вдвічі вищий, ніж у державах Глобального Півдня.
Рушійні сили розвитку
Звіт визначає три головні групи, які формують розвиток ШІ:
- розробники моделей, що створюють інноваційні рішення;
- інженери інфраструктури, які забезпечують необхідні обчислювальні потужності;
- користувачі — люди та компанії, що застосовують ШІ у роботі, навчанні й творчості.
Лідери впровадження ШІ
Найвищі показники впровадження штучного інтелекту спостерігаються там, де вже існує розвинена технологічна база: електроенергія, інтернет, центри обробки даних і цифрові навички. Їхня відсутність сповільнює поширення технологій.
Мовний чинник також відіграє роль: у країнах, де національні мови слабо представлені в цифровому середовищі, рівень використання ШІ нижчий.
Найвищий рівень впровадження ШІ зафіксовано в ОАЕ (59,4%), Сінгапурі (58,6%), Норвегії (45,3%) та Ірландії (41,7%).
У світі швидко зростає кількість нових моделей штучного інтелекту, а різниця між найрозвиненішими та іншими країнами скорочується. США залишаються лідером завдяки моделі GPT-5 від OpenAI, однак Китай, Ізраїль, Південна Корея, Франція, Велика Британія та Канада вже скоротили відставання до 11 місяців.
