10 автовиробників, які продали найбільше машин у 2025 році Вчора 20:04 — Технології&Авто

10 автовиробників, які продали найбільше машин у 2025 році

Група Toyota знову очолила світовий рейтинг автовиробників за підсумками продажів у 2025 році, збільшивши свою частку на 4,1%.

Рейтинг враховує показники груп автовиробників, тобто об’єднані продажі всіх брендів, що входять до складу відповідної корпорації.

Експерти зазначають, що однією з найпомітніших стала Geely: компанія показала двозначне зростання і вперше увійшла до топ-10.

ТОП-10 автовиробників

1. Toyota Group — 12,4% (+4,1%)

Toyota утримує перше місце у світі. Основне зростання відбулося в Азії (+5,7%) та на ринку Америки (+4,2%).

2. Volkswagen Group — 9,7% (+0,6%)

Volkswagen зберігає другу позицію. Попри спад у Азії (-2,9%), концерн зміг вирости в Європі (+4%), компенсуючи втрати.

3. Hyundai-Kia — 8,1% (+3%)

Група зміцнилася на третьому місці: зростання у США та країнах Америки (+8,8%), але просідання у Європі (-2%).

4. Renault Nissan — (-2,2%)

Альянс зберіг четверту позицію, попри загальне зниження. Найбільші втрати припали на Азію (-6,3%), менші — на Європу (-0,4%).

Читайте також 6 автомобілів, які випускаються найдовше в історії

5. Stellantis — (+0,5%)

Stellantis закриває першу п’ятірку. Група показала сильне зростання в Азії (+27,4%), однак у Європі зафіксоване падіння (-6,4%).

6. General Motors — (+4,2%)

GM виріс на американському ринку (+6%), але суттєво здав у Європі (-18%).

7. Ford Group — (+3,8%)

Ford додав у Північній та Південній Америці (+7,2%), але втратив частку в Азії (-9,4%).

8. Geely Group — (+32,8%)

Найяскравіший ривок рейтингу. Geely піднялася на одну позицію завдяки колосальному зростанню в Азії (+48,6%). Це одна з найбільш динамічних компаній року.

Читайте також Найпопулярніші легковики в Україні в жовтні 2025 року (інфографіка)

9. Honda Motor — (-4,4%)

Honda опустилася в рейтингу: сильні просідання в Азії (-14,1%) та Європі (-16%).

10. BYD — (+6,8%)

BYD замикає топ-10. Незважаючи на втрату однієї позиції, компанія показала вибухове зростання в Європі (+395%) і значний приріст в Америці (+42,8%).

Раніше ми повідомляли, що Renault Clio став найпопулярнішим автомобілем Європи у 2025 році, обійшовши Dacia Sandero та Volkswagen T-Roc. Детальніше про десятку найпопулярніших автівок у країнах Європи читайте тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.