10 автовиробників, які продали найбільше машин у 2025 році

Група Toyota знову очолила світовий рейтинг автовиробників за підсумками продажів у 2025 році, збільшивши свою частку на 4,1%.
Про це свідчить рейтинг Focus2move.
Рейтинг враховує показники груп автовиробників, тобто об’єднані продажі всіх брендів, що входять до складу відповідної корпорації.
Експерти зазначають, що однією з найпомітніших стала Geely: компанія показала двозначне зростання і вперше увійшла до топ-10.
ТОП-10 автовиробників
1. Toyota Group — 12,4% (+4,1%)
Toyota утримує перше місце у світі. Основне зростання відбулося в Азії (+5,7%) та на ринку Америки (+4,2%).
2. Volkswagen Group — 9,7% (+0,6%)
Volkswagen зберігає другу позицію. Попри спад у Азії (-2,9%), концерн зміг вирости в Європі (+4%), компенсуючи втрати.
3. Hyundai-Kia — 8,1% (+3%)
Група зміцнилася на третьому місці: зростання у США та країнах Америки (+8,8%), але просідання у Європі (-2%).
4. Renault Nissan — (-2,2%)
Альянс зберіг четверту позицію, попри загальне зниження. Найбільші втрати припали на Азію (-6,3%), менші — на Європу (-0,4%).
5. Stellantis — (+0,5%)
Stellantis закриває першу п’ятірку. Група показала сильне зростання в Азії (+27,4%), однак у Європі зафіксоване падіння (-6,4%).
6. General Motors — (+4,2%)
GM виріс на американському ринку (+6%), але суттєво здав у Європі (-18%).
7. Ford Group — (+3,8%)
Ford додав у Північній та Південній Америці (+7,2%), але втратив частку в Азії (-9,4%).
8. Geely Group — (+32,8%)
Найяскравіший ривок рейтингу. Geely піднялася на одну позицію завдяки колосальному зростанню в Азії (+48,6%). Це одна з найбільш динамічних компаній року.
9. Honda Motor — (-4,4%)
Honda опустилася в рейтингу: сильні просідання в Азії (-14,1%) та Європі (-16%).
10. BYD — (+6,8%)
BYD замикає топ-10. Незважаючи на втрату однієї позиції, компанія показала вибухове зростання в Європі (+395%) і значний приріст в Америці (+42,8%).
