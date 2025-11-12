Genesis готує свій перший повнорозмірний електрокросовер GV90
Genesis GV90 стане найбільшим і найрозкішнішим SUV у лінійці бренду. У мережі з’явилося перше відео серійної версії GV90, яку вперше зняли на дорогах. Автомобіль майже не відрізняється від представленого торік концепту Neolun, але має дещо оновлені фари та решітку.
Про це розповідає electrek.co.
GV90 описують як «ультралюксовий, технологічно просунутий SUV». Це буде перший повнорозмірний електрокросовер Genesis, який, ймовірно, отримає нову платформу eM від Hyundai. Виробник обіцяє до 50% більший запас ходу порівняно з поточними моделями.
Модель матиме двері типу «coach», адаптивну підвіску та найсучасніші системи безпеки й мультимедіа. За даними інсайдерів, старт продажів очікується у середині 2026 року, а ціна базової версії складе близько $100 000.
Окрім GV90, Genesis готує гібридний GV80 і електромодель з розширеним запасом ходу на базі GV70, яка вийде у 2026−2027 роках.
