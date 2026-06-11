Майже кожна третя оплата в Україні — цифрова (інфографіка) Сьогодні 10:05 — Фінтех і Картки

Цифрова оплата

Українці дедалі активніше переходять на цифрові способи оплати. Якщо ще рік тому переважна більшість покупок оплачувалася банківськими картками, то сьогодні майже кожна третя транзакція проходить через Apple Pay або Google Pay.

Цифрові гаманці стають популярнішими

Найпопулярнішим способом розрахунку залишалася банківська картка — на неї припало 75,29% усіх операцій або 2,55 млн транзакцій. За даними WayForPay, у 2025 році через платформу було проведено понад 3,38 млн платежів.— на неї припало 75,29% усіх операцій або 2,55 млн транзакцій.

Водночас Apple Pay забезпечив 16,41% платежів (554,7 тис. операцій), а Google Pay — 8,31% (280,8 тис.). Таким чином, ще торік майже кожна четверта оплата здійснювалася через цифровий гаманець.

У 2026 році ця тенденція лише посилилася. Станом на травень банківські картки забезпечували 68,74% усіх транзакцій, тоді як частка Apple Pay зросла до 20,56%, а Google Pay — до 10,70%.

У результаті через цифрові гаманці вже проходить майже кожна третя оплата. Покупці дедалі частіше обирають способи розрахунку, які дозволяють завершити покупку буквально за кілька секунд.

Україна майже повністю перейшла на безготівкові розрахунки

Зростання популярності цифрових гаманців відбувається на тлі загальної відмови від готівки. За даними Національного банку України, у першому кварталі 2026 року частка безготівкових операцій із платіжними картками досягла 96% за кількістю та 67,3% за сумою.

Найчастіше українці використовують картки для розрахунків у магазинах і закладах сфери послуг — на такі операції припадає 74,3% усіх безготівкових платежів. Ще 14,5% становлять покупки в інтернеті.

Фактично питання переходу від готівки до цифрових платежів уже вирішене. Тепер змінюється спосіб, у який користувачі здійснюють оплату.

Фізичні картки поступово відходять на другий план

Станом на березень 2026 року в Україні налічувалося 20,6 млн токенізованих платіжних карток. Це означає, що приблизно кожна третя активна картка вже додана до цифрового гаманця або іншого сервісу токенізації.

Крім того, понад 57% активних карток є безконтактними. Водночас лише 0,9% операцій у торговельних мережах здійснювалися шляхом фізичного зчитування картки. Решта платежів проходила через смартфони, смартгодинники, безконтактні картки та інші пристрої.

Саме ця тенденція значною мірою пояснює швидке зростання популярності Apple Pay і Google Pay.

Світ рухається у тому ж напрямку

Україна не є винятком із глобального тренду. За даними Worldpay Global Payments Report 2025, цифрові гаманці вже забезпечують близько 66% світового ринку електронної комерції та 38% вартості платежів у фізичних торговельних точках.

Аналітики прогнозують, що до 2030 року частка цифрових способів оплати в електронній комерції може наблизитися до 80%.

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Додатковим підтвердженням цієї тенденції є дані Visa. Якщо у 2019 році майже половина онлайн-платежів здійснювалася шляхом ручного введення реквізитів картки, то у 2025 році їхня частка скоротилася до 16%.

Експерти зазначають, що банківські картки не зникають із платіжної системи, однак спосіб взаємодії з ними швидко змінюється. Користувачі дедалі рідше вводять номер картки вручну, натомість обираючи цифрові гаманці, токенізацію та оплату в один клік.

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