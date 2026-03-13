За великі суми доведеться платити: банки вводять нові комісії

Банки можуть брати комісію за великі суми валюти на рахунку
Здавалося б, банкам вигідно, коли клієнти зберігають на рахунках великі суми грошей. Однак у деяких випадках фінансові установи можуть навіть стягувати комісію за зберігання значних сум у валюті.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Такі правила діють у деяких банках, тому клієнтам варто уважно перевіряти тарифи, щоб уникнути неочікуваних витрат.

Коли банк починає брати комісію

Зокрема, Піреус Банк з 1 червня 2023 року запровадив щомісячну комісію за обслуговування поточних валютних рахунків у доларах США та євро, якщо середньомісячний залишок перевищує 10 тис. доларів США або 10 тис. євро.
Комісія становить:
  • 0,1% від суми — для рахунків у доларах США (мінімум 1 долар, максимум 100 доларів);
  • 0,2% від суми — для рахунків у євро (мінімум 1 євро, максимум 100 євро).
Комісія нараховується на весь середньомісячний залишок, якщо він перевищує встановлений поріг.
Експерти радять уважно ознайомлюватися з тарифами банку, в якому відкритий рахунок. Це допоможе заздалегідь дізнатися про можливі комісії та уникнути несподіваних списань і додаткових витрат.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КомісіїБанки УкраїниБанківські рахунки
