За великі суми доведеться платити: банки вводять нові комісії Сьогодні 19:21

Банки можуть брати комісію за великі суми валюти на рахунку

Здавалося б, банкам вигідно, коли клієнти зберігають на рахунках великі суми грошей. Однак у деяких випадках фінансові установи можуть навіть стягувати комісію за зберігання значних сум у валюті.

Такі правила діють у деяких банках, тому клієнтам варто уважно перевіряти тарифи, щоб уникнути неочікуваних витрат.

Коли банк починає брати комісію

Зокрема, Піреус Банк з 1 червня 2023 року запровадив щомісячну комісію за обслуговування поточних валютних рахунків у доларах США та євро, якщо середньомісячний залишок перевищує 10 тис. доларів США або 10 тис. євро.

Комісія становить:

0,1% від суми — для рахунків у доларах США (мінімум 1 долар, максимум 100 доларів);

0,2% від суми — для рахунків у євро (мінімум 1 євро, максимум 100 євро).

Комісія нараховується на весь середньомісячний залишок, якщо він перевищує встановлений поріг.

Експерти радять уважно ознайомлюватися з тарифами банку, в якому відкритий рахунок. Це допоможе заздалегідь дізнатися про можливі комісії та уникнути несподіваних списань і додаткових витрат.

