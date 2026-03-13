Чому техогляд у 2026 стане обов’язковим для всіх водіїв? Послухайте ці поради Сьогодні 15:50

Розповідаємо про нові правила для таксі, можливе повернення техогляду, цифровізацію автоцивілки та інші нововведення, які можуть змінити життя автомобілістів.

Нові правила для таксистів

Мінрозвитку пропонує реформу ринку таксі, щоб вивести з тіні значну частину перевезень. За оцінками чиновників, в Україні працює близько 300 тисяч водіїв таксі, значна частина яких не оформлена офіційно.

Законопроєкт передбачає запровадження штрафів:

17 тис. грн — якщо водій перевозить пасажирів без реєстрації як підприємець або без трудового договору;

8,5 тис. грн — якщо водій працює на замовлення, але підбирає пасажирів без використання платформи;

8,5 тис. грн — якщо водій користується додатком, який не зареєстрований у реєстрі «Укртрансбезпеки»;

8,5 тис. грн — якщо автомобіль не пройшов техогляд, не має таксометра або електронного ідентифікатора.

Мобільні платформи для виклику таксі повинні будуть зареєструватися у державних реєстрах.

Повернення техогляду

Уряд також розглядає повернення обов’язкового технічного огляду для більшості транспортних засобів. Раніше перевірка була обов’язковою лише для автобусів і вантажівок.

Також змінять правила для імпортованих авто. Замість чинної процедури сертифікації планують запровадити перший обов’язковий техогляд одразу після ввезення автомобіля в Україну.

Штрафні бали для водіїв

Ще одна потенційна зміна — система штрафних балів. Законопроєкт поки не ухвалено, але ідея передбачає нарахування від 1 до 5 балів за порушення правил дорожнього руху.

Якщо водій протягом року набере 15 балів, посвідчення можуть анулювати, після чого доведеться повторно проходити навчання в автошколі та складати іспити.

Європротокол у «Дії»

Цифровізація також торкнулася оформлення ДТП. Тепер європротокол можна буде оформити через застосунок «Дія».

Через застосунок також можна буде відстежувати статус страхової справи.

Цифрова автоцивілка

Поліси автоцивілки переходять у повністю електронний формат. Усі договори автоматично реєструються в центральній базі Моторного (транспортного) страхового бюро України.

При цьому поліція зазначає, що камери автоматичної фіксації поки не можуть штрафувати за відсутність страховки, оскільки відповідного закону немає.

Втім під час зупинки автомобіля інспектор може перевірити поліс.

