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Нерухомість: актив, який виконує одразу три ключові функції (подробиці)

Особисті фінанси
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Нерухомість: актив, який виконує одразу три ключові функції (подробиці)
Нерухомість: актив, який виконує одразу три ключові функції (подробиці)
Нерухомість — фізичний актив, який не можна «занулити» технічним збоєм чи банкрутством контрагента, тому вона традиційно виконує роль основи портфеля.
Про це йдеться в нашій новій статті — Як розподілити великі заощадження: чому поєднання нерухомості, валюти, ОВДП і металів не завжди працює
Тож, нерухомість — це реальний актив, який виконує одразу три ключові функції для власника: збереження капіталу, генерацію доходу та зростання вартості (капіталізацію).

Дохідність від оренди

В Києві та інших великих містах номінально становить 7−11% річних у валютному еквіваленті, а чиста дохідність з урахуванням витрат і податків — 4−7%.
Основний заробіток сьогодні дає не оренда, а зростання вартості самого об’єкта. Оптимальним для портфеля вважається частка нерухомості до 35% — і принципово важливо балансувати цю частку між кількома різними об’єктами (за типом, локацією, класом. — Ред.), а не концентрувати все в одній квартирі чи будинку: один об’єкт несе локальний ризик конкретного будинку, району чи навіть конкретного орендаря, а кілька об’єктів цей ризик розмивають.
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Під час оцінювання житлової нерухомості інвестор може враховувати не лише площу та характеристики квартири, а й інфраструктуру житлового комплексу, рівень безпеки, автономність і доступність необхідних сервісів. Сукупність цих факторів може впливати на споживчу привабливість об’єкта та попит на нього.

Приклад

Показовим прикладом такого підходу є проєкт City by blago у Чернівцях, концепція якого передбачає поєднання житлової забудови з об’єктами соціальної та комерційної інфраструктури, підземним паркінгом і укриттями. Окремим фактором під час вибору нерухомості є регіон розташування. За оцінкою компанії Blago, інвесторам варто враховувати перспективи розвитку конкретної локації та стійкість попиту на житло.
Водночас ці характеристики доцільно оцінювати разом із ширшими ринковими показниками — динамікою цін, рівнем попиту, темпами розвитку інфраструктури та економічними умовами регіону.
«Прикладом високої інвестиційної привабливості сьогодні є Івано-Франківськ, який став абсолютним лідером за темпами зростання цін, продемонструвавши збільшення медіанної вартості квадратного метра на 80−85% порівняно з початком 2022 року.
Для порівняння, ціни у Львові зросли приблизно на 55%, у Чернівцях — понад 50%, тоді як у Києві зростання становило лише 8−10% через вищі безпекові ризики.
Динаміка Івано-Франківська та загалом Заходу пояснюється комфортними умовами життя, розвитком бізнесу, близькістю до Карпат та відносним фактором безпеки, — кажуть у Blago.
До слова, щодо Івано-Франківської області, то тут Blago має інвестиційний проєкт преміального дизайн-готелю — Son Daven, який розташований у мальовничому Яремче.
Інвестор може придбати апартаменти в складі готельного комплексу з його подальшим управлінням через професійну управлінську компанію і отримувати дохід.
Поріг входу в Son Daven сьогодні — від 42 тис. доларів. Конкретна сума залежить від площі, планування та обраного апартаменту. Як зазначає девелопер, у випадку Son Daven це нерухомість із визначеною площею та правами на об’єкт, яка після запуску працює всередині готельної системи. Тобто інвестиційна модель має дві складові:
  • вартість самого активу;
  • його потенційну операційну дохідність.
Son Daven сьогодні цікавий саме з точки зору балансу цих факторів: це вже не проєкт лише на рівні концепції — інвестор може оцінити архітектуру, концепцію, майбутню інфраструктуру та фактичний хід будівництва, але до введення в експлуатацію ще залишається потенціал для зростання вартості активу", — підкреслили в Blago.
Якщо говорити про середньо- та довгостроковий горизонт інвестування у 5−10 років, головним фокусом стає потенціал трансформації.
Тут важливо дивитися не лише на поточний стан об’єкта, а й на те, як зміниться локація та сам продукт через п’ять чи десять років. Саме тому, для максимального приросту капіталу інвестору варто аналізувати п’ять ключових факторів:
  • Динаміка та економіка міста. Перш за все, слід оцінювати перспективність самого населеного пункту: чи зростає тут населення, чи створюються нові робочі місця, чи релокується бізнес і як розвивається інфраструктура.
  • Потенціал конкретної локації. Навіть недооцінений сьогодні район через 5−10 років може стати новим центром тяжіння.
  • Якість продукту та вартість володіння. Сучасні базові вимоги до житла — це якісна архітектура, продумане планування, доброустрій, енергоефективність, автономність, безпека та наявність паркінгу.
  • Репутація, надійність та експертиза девелопера. Інвестор купує не просто «квадрати» — він інвестує в спроможність девелопера реалізувати заявлену концепцію: добудувати об’єкт у строк, якісно виконати доброустрій та створити обіцяну внутрішню інфраструктуру.
  • Прогнозована ліквідність. Перед покупкою інвестор має чітко відповісти собі на запитання: «Якщо мені знадобиться продати цей актив завтра або через 5 років, хто буде моїм покупцем?».

Головний висновок для інвестора

Не варто шукати найдешевший квадратний метр на ринку. Потрібно шукати актив із найвищим потенціалом зростання цінності — як самої локації, так і конкретного продукту.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
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