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Купили квартиру із чужими боргами — чи можна їх не платити

Нерухомість
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Сім'я розбирається з боргами попереднього власника після купівлі квартири
Сім'я розбирається з боргами попереднього власника після купівлі квартири
Купили квартиру, а разом із нею отримали борг за комуналку? Новий власник не зобов’язаний автоматично оплачувати заборгованість, яку накопичив попередній господар.
Верховний Суд у справі № 201/11406/20 від 26.06.2022 підтвердив позицію судів попередніх інстанцій у справі, де нова власниця квартири вимагала прибрати з її особового рахунку борг попередніх власників.
Про це повідомляють юристи.

Чи переходить борг за комуналку до нового власника

За загальним правилом споживач має оплачувати житлово-комунальні послуги, якими він фактично користувався. Тому заборгованість попереднього власника не переходить до нового власника квартири автоматично.
Водночас новий власник може взяти на себе такий обов’язок добровільно. Наприклад, відповідна умова може бути прописана в договорі купівлі-продажу квартири.
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Окремо Верховний Суд звернув увагу на положення законодавства щодо переходу обов’язків співвласника багатоквартирного будинку. Вони не означають автоматичного переходу боргів за комунальні послуги. Йдеться про обов’язки з утримання та експлуатації спільного майна будинку, а не про особисту заборгованість попереднього власника.
Тож, якщо після купівлі квартири на особовому рахунку залишився борг за вже спожиті попереднім власником комунальні послуги, новий власник не зобов’язаний його оплачувати, якщо інше не передбачено договором. Він може вимагати виключити таку заборгованість зі свого особового рахунку.
Раніше ми повідомляли, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, роз’яснила, що змінюється в порядку відключення та відновлення електропостачання.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Житлова нерухомістьКомунальні послуги
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