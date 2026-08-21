Скільки витратили українські батьки на підготовку школярів до навчання Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Шкільне приладдя

Підготовка дитини до школи може суттєво вдарити по сімейному бюджету. Майже половина українських батьків витрачає на шкільні покупки понад 6000 грн, а найбільше грошей йде на одяг і взуття.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber Україна.

В опитуванні, проведеному в офіційному каналі Rakuten Viber Україна, взяли участь понад 9 тисяч користувачів.

Скільки витрачають на підготовку до школи

Найбільша частка опитаних — 45% — зазначила, що цьогоріч витрачає на підготовку дитини до школи понад 6000 грн.

Ще 18% батьків закладають на шкільні покупки від 3000 до 6000 грн. 14% витрачають 1000−3000 грн, а 8% — до 1000 грн.

Водночас частині родин вдалося обійтися без нових покупок. 10% респондентів зазначили, що мають усе необхідне з минулого року. Ще 5% нічого не купували, оскільки речі подарували близькі або закупила школа.

Таким чином, відповіді батьків розподілилися так:

понад 6000 грн — 45%;

3000−6000 грн — 18%;

1000−3000 грн — 14%;

нічого не купували, мають усе необхідне з минулого року — 10%;

до 1000 грн — 8%;

нічого не купували, усе подарували близькі або закупила школа — 5%.

На що йде найбільше грошей

Головною статтею витрат для більшості батьків стали одяг і взуття. Їх назвали найбільшими витратами 58% опитаних. Йдеться, зокрема, про шкільну форму, спортивний костюм та сезонні речі.

Ще 11% батьків найбільше витратилися на канцелярію — від зошитів до рюкзака.

На ґаджети для навчання — ноутбук, планшет, смартфон чи павербанк — припало 8% відповідей.

По 3% опитаних назвали найбільшою статтею витрат підручники та літературу або облаштування робочого місця вдома — стіл, крісло та настільну лампу.

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Водночас 17% батьків зазначили, що витрати приблизно однаково розподілилися між усіма категоріями.

Опитування проводилося анонімно онлайн, у ньому взяли участь понад 9000 користувачів. Ключовою віковою групою були респонденти 34−45 років, понад половина учасників були молодшими за 45 років.

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