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Скільки витратили українські батьки на підготовку школярів до навчання

Особисті фінанси
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Шкільне приладдя
Шкільне приладдя
Підготовка дитини до школи може суттєво вдарити по сімейному бюджету. Майже половина українських батьків витрачає на шкільні покупки понад 6000 грн, а найбільше грошей йде на одяг і взуття.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber Україна.
В опитуванні, проведеному в офіційному каналі Rakuten Viber Україна, взяли участь понад 9 тисяч користувачів.

Скільки витрачають на підготовку до школи

Найбільша частка опитаних — 45% — зазначила, що цьогоріч витрачає на підготовку дитини до школи понад 6000 грн.
Ще 18% батьків закладають на шкільні покупки від 3000 до 6000 грн. 14% витрачають 1000−3000 грн, а 8% — до 1000 грн.
Водночас частині родин вдалося обійтися без нових покупок. 10% респондентів зазначили, що мають усе необхідне з минулого року. Ще 5% нічого не купували, оскільки речі подарували близькі або закупила школа.
Таким чином, відповіді батьків розподілилися так:
  • понад 6000 грн — 45%;
  • 3000−6000 грн — 18%;
  • 1000−3000 грн — 14%;
  • нічого не купували, мають усе необхідне з минулого року — 10%;
  • до 1000 грн — 8%;
  • нічого не купували, усе подарували близькі або закупила школа — 5%.
Скільки витратили українські батьки на підготовку школярів до навчання

На що йде найбільше грошей

Головною статтею витрат для більшості батьків стали одяг і взуття. Їх назвали найбільшими витратами 58% опитаних. Йдеться, зокрема, про шкільну форму, спортивний костюм та сезонні речі.
Ще 11% батьків найбільше витратилися на канцелярію — від зошитів до рюкзака.
На ґаджети для навчання — ноутбук, планшет, смартфон чи павербанк — припало 8% відповідей.
По 3% опитаних назвали найбільшою статтею витрат підручники та літературу або облаштування робочого місця вдома — стіл, крісло та настільну лампу.
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Водночас 17% батьків зазначили, що витрати приблизно однаково розподілилися між усіма категоріями.
Опитування проводилося анонімно онлайн, у ньому взяли участь понад 9000 користувачів. Ключовою віковою групою були респонденти 34−45 років, понад половина учасників були молодшими за 45 років.
Раніше ми розповідали про допомогу від держави «Пакунок школяра»: хто може отримати гроші, як правильно оформити спеціальну картку та які банки пропонують цю послугу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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