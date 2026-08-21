Підвищення вартості торкнеться всіх категорій користувачів — індивідуальних, сімейних і студентських.
Нові ціни будуть такими:
індивідуальний план — 179 грн на місяць замість 99 грн;
сімейний план для до 5 осіб — 299 грн замість 149 грн;
студентський план — 109 грн замість 59 грн.
Таким чином, вартість передплати для українських користувачів майже подвоїться.
YouTube готує дешевший тариф Premium Lite
Як ми повідомляли раніше, на тлі подорожчання стандартних пакетів YouTube розширює доступність бюджетного тарифу Premium Lite. Він має з’явитися в усіх країнах, де доступний звичайний YouTube Premium, зокрема й в Україні.