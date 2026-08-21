YouTube підвищила вартість підписки Premium в Україні — нові ціни Сьогодні 13:15 — Особисті фінанси

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YouTube змінює ціни на передплату Premium в Україні. Вартість усіх основних тарифів суттєво зросте — майже вдвічі. Водночас сервіс готується запропонувати дешевший варіант підписки.

Про зміни йдеться на сторінці підписки YouTube Premium

Нові ціни на YouTube Premium в Україні

Підвищення вартості торкнеться всіх категорій користувачів — індивідуальних, сімейних і студентських.

Нові ціни будуть такими:

індивідуальний план — 179 грн на місяць замість 99 грн;

— 179 грн на місяць замість 99 грн; сімейний план для до 5 осіб — 299 грн замість 149 грн;

— 299 грн замість 149 грн; студентський план — 109 грн замість 59 грн.

Таким чином, вартість передплати для українських користувачів майже подвоїться.

YouTube готує дешевший тариф Premium Lite

Як ми повідомляли раніше, на тлі подорожчання стандартних пакетів YouTube розширює доступність бюджетного тарифу Premium Lite. Він має з’явитися в усіх країнах, де доступний звичайний YouTube Premium, зокрема й в Україні.

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Офіційну ціну для українського ринку поки не оголосили. Водночас очікується, що вартість тарифу може становити до 100 грн на місяць. Для порівняння, у США Premium Lite коштує $7,99.

Втім, дешевша передплата матиме обмежений функціонал. Вона не включатиме YouTube Music без реклами та можливість завантажувати відео для перегляду офлайн.

Крім того, реклама зникатиме не всюди: її не буде лише в основному відеопотоці, тоді як у Shorts, під час прослуховування музики та в пошуковій видачі спонсорські ролики можуть залишатися.

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