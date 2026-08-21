Гроші пошкоджені вогнем: як отримати відшкодування, алгоритм дій Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Гроші пошкоджені вогнем: як отримати відшкодування, алгоритм дій

Українці можуть отримати відшкодування збитків за пошкоджені гривні.

Значно пошкоджені банкноти можна передати на дослідження до регіональних підрозділів грошового обігу НБУ, пише sud.ua

Перед зверненням краще зателефонувати до відповідного підрозділу та уточнити, чи працює він у вашому місті найближчими днями.

Разом із банкнотами необхідно надати довідку про пожежу, катастрофу чи іншу надзвичайну ситуацію, якщо така є. Якщо довідки немає, відповідні обставини можна зазначити у заяві.

Що робити, якщо підрозділу НБУ немає у вашому регіоні

У такому випадку пошкоджені банкноти можна передати через уповноважені банки. Такі банки не проводять самостійного дослідження значно пошкоджених банкнот. Вони мають максимально зберегти їхню цілісність, упакувати та передати до НБУ як сумнівні для проведення відповідного дослідження.

Разом із банкнотами до НБУ передають заяву пред’явника, довідку про вилучення або прийняття банкнот для дослідження та, за наявності, довідку про ситуацію, через яку гроші були пошкоджені.

НБУ не рекомендує самостійно порушувати цілісність банкнот, якщо внаслідок пожежі дві або більше банкнот склеїлися чи спеклися між собою. Це може ускладнити їх подальше дослідження.

Скільки можуть відшкодувати

Відшкодуванню підлягає сума банкнот, які фахівці НБУ зможуть ідентифікувати як частину цілісної групи пошкоджених банкнот із втраченими через пожежу платіжними ознаками, за умови відсутності ознак підроблення.

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