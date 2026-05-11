В Україні хочуть запровадити штрафні бали для водіїв: як працюватиме система

В Україні хочуть запровадити штрафні бали для водіїв

За порушення ПДР водіям можуть нараховувати до 5 балів

В Україні обговорюють запровадження системи штрафних балів для водіїв. Законопроєкт № 14133, який перебуває на розгляді у Верховній Раді, передбачає нарахування від 1 до 5 балів за порушення правил дорожнього руху. Ідея полягає в тому, щоб фіксувати не лише окремі порушення, а й системну небезпечну поведінку водія.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв’ю «Главреду»

Попередня система штрафних балів не запрацювала

Спроба запровадити штрафні бали в Україні вже була у 2015 році. Тоді законодавство передбачало новий вид адміністративного стягнення — штрафні бали.

Кожному водію щороку автоматично нараховували 150 балів. За порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, з водія списували 50 балів. Після вичерпання ліміту порушник мав сплачувати грошові штрафи.

За словами Білошицького, така модель фактично дозволяла водіям кілька разів порушувати правила без реального покарання. Саме тому систему визнали недоцільною, а у 2020 році відповідну норму виключили з Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нова модель передбачає інший підхід

У 2022 році Департамент патрульної поліції разом із Національною поліцією та МВС запропонували новий законопроєкт щодо обліку штрафних балів. На відміну від попередньої моделі, нова система має бути спрямована на водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху.

Передбачається, що після накопичення певної кількості балів водію можуть тимчасово обмежити право керування транспортним засобом.

Наразі у Верховній Раді перебуває законопроєкт № 14133, який передбачає запровадження штрафних балів як окремого виду стягнення. Водночас остаточний механізм реалізації ще не визначений.

У Національній поліції зазначають, що говорити про технічну готовність системи поки зарано, оскільки фінальна редакція законопроєкту ще не погоджена.

Водночас у документі передбачено, що інформація про штрафні бали відображатиметься в Реєстрі адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та на порталі «Дія».

Для запуску системи також потрібно буде оновити підзаконні акти та налаштувати відповідні реєстри.

Одним із ключових питань залишається автоматична фіксація порушень. За словами Білошицького, нині відповідальність за порушення, зафіксовані камерами, часто несе власник автомобіля, а не водій, який перебував за кермом. Саме тому пропонується не застосовувати штрафні бали до порушень, зафіксованих камерами або засобами фото- і відеофіксації. Таким чином, повна автоматизація системи наразі залишається під питанням і потребує додаткового врегулювання.

Передбачається, що штрафні бали нараховуватимуться автоматично на підставі постанов, без можливості втручання інспектора. Це має виключити вплив людського фактору.

Як працюватиме система балів

За незначні порушення водій отримуватиме 1−2 бали, а за більш небезпечні до 5 балів. Зокрема, йдеться про створення аварійної ситуації або значне перевищення швидкості. Поріг становитиме:

15 балів для більшості водіїв;

10 балів для водіїв зі стажем менше одного року.

При цьому накопичення граничної кількості балів не означатиме автоматичного позбавлення водійських прав. Водія можуть направити на повторне навчання та складання іспитів для відновлення права керування.

Градація штрафних балів для водіїв

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні готують масштабну реформу дорожнього законодавства. Реформа є частиною виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Її головна мета — підвищення безпеки дорожнього руху та перехід до європейської моделі контролю за підготовкою водіїв.

Реформа передбачає повну легалізацію електронних посвідчень водія та техпаспортів. Цифрові документи в «Дії» матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові, та зможуть використовуватися без обов’язкового фізичного аналога. Кабмін окремо визначить правила обробки та захисту персональних даних власників.

Якщо водія позбавили прав за рішенням суду, процедура відновлення буде складнішою. Для повернення за кермо особі доведеться пройти позачерговий медичний огляд, а також успішно скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.

