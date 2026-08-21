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Митниця зібрала рекордні 78 млрд гривень у липні

Казна та Політика
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Митниця зібрала рекордні 78 млрд гривень у липні
Митниця зібрала рекордні 78 млрд гривень у липні
У липні 2026 року до Державного бюджету України перераховано 78,3 млрд гривень митних платежів, що є найвищим місячним показником за весь час дії в Україні воєнного стану та на 13,2 млрд гривень або 20,3% більше показника липня 2025 року.
Про це йдеться в повідомленні Митниці, передають Українські Новини.
Співставлення основних економічних показників у зовнішньоекономічних операціях свідчить, що порівняно з аналогічним періодом минулого року:
— обсяги імпорту (за вагою) зменшились на 10,8%;
— обсяги імпорту (у вартісному вимірі, дол. США) зросли на 10,8%;
— податкове навантаження на $/кг товарів збільшилось на 25,1%.
При цьому основними бюджетоформуючими товарами, що забезпечили найбільші надходження до бюджету в минулому місяці, стали:
— нафтопродукти — 22,6 млрд гривень;
— легкові автомобілі — 6,5 млрд гривень;
— газ природний, гази нафтові — 2,1 млрд гривень;
— апарати електричні телефонні — 1,7 млрд гривень;
— моторні транспортні засоби — 1,2 млрд гривень;
— машини автоматичного оброблення інформації — 864 млн гривень;
— частини та пристрої транспортних засобів товарних позицій 8701−8705 — 736 млн гривень;
— трактори — 721 млн гривень;
— прокат плоский з нелегованої сталі завширшки 600 мм або більше — 707 млн гривень;
— добрива з 2 — 3 поживними елементами N, P, K — 699 млн гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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