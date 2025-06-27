Куди готові працевлаштовуватися ветерани і яка підтримка їм потрібна (дослідження) — Finance.ua
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Куди готові працевлаштовуватися ветерани і яка підтримка їм потрібна (дослідження)

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Куди готові працевлаштовуватися ветерани і яка підтримка їм потрібна (дослідження)
Куди готові працевлаштовуватися ветерани і яка підтримка їм потрібна (дослідження)
У середньому ветерани починають шукати роботу через чотири місяці після звільнення зі служби, однак цей термін варіюється залежно від обставин.
Про це йдеться у дослідженні від robota.ua.
Найбільш бажаними сферами працевлаштування для респондентів стали:
  • державна служба — 35,4%:
  • місцеве самоврядування — 27,6%;
  • військова справа — 25,5%;
  • охорона — 24,2%;
  • перевезення та логістика — 22,7%.
Найчастіше замість конкретних галузей, у яких хотіли б працювати, ветерани та ветеранки називають характеристики, що роблять ту чи іншу сферу привабливою. Серед основних критеріїв — комфортні умови праці, зокрема можливість мінімізувати взаємодію з великою кількістю людей.
Що ж до видів підтримки в працевлаштуванні, яких найбільше потребують колишні військові, то пріоритети ветеранів і ветеранок є такими:
  • перекваліфікація — 50%;
  • квотування робочих місць для ветеранів, гарантоване законодавством — 49,7%;
  • врахування військового досвіду та досвід роботи за спеціальністю — 47,2%;
  • додаткова освіта — 46,6%;
  • супровід у працевлаштуванні — 45,3%;
  • програми психологічної підтримки — 45,3%;
  • програми інтегрування осіб з інвалідністю — 44,4%;
  • адаптаційні тренінги — 43,8%;
  • продовження перехідного періоду після повернення зі служби перед працевлаштуванням — 38,2%;
  • можливість вільного графіка роботи — 37,6%;
  • створення сайту пошуку роботи для ветеранів і ветеранок — 36%;
  • курси англійської мови — 34,2%;
  • профорієнтаційні консультації — 27,6%.
Куди готові працевлаштовуватися ветерани і яка підтримка їм потрібна (дослідження)

Скільки ветеранів працевлаштовано у компаніях

Дослідники поставили це питання HR-фахівцям та керівникам компаній, які є потенційними роботодавцями для ветеранів і ветеранок.
37,4% представників бізнесу зазначили, що станом на момент опитування у їхніх компаніях не було працевлаштованих ветеранів чи ветеранoк.
Водночас:
  • 28,4% респондентів повідомили про до 5 працевлаштованих ветеранів;
  • 14,8% — від 6 до 10 осіб;
  • 9% — від 11 до 50;
  • 3,9% — від 51 до 100;
  • 1,3% — понад 500 ветеранів.
Під час розгляду кандидатів із однаковим професійним рівнем:
  • 43,2% роботодавців надали б перевагу ветерану/ветеранці;
  • 40% обрали б кандидата лише за рівнем компетенцій, не зважаючи на статус;
  • 2,6% віддали б перевагу кандидату без військового досвіду.
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Якщо ж вибір стоїть між кандидатом із кращими навичками, але без військового досвіду, і ветераном чи втеранкою із дещо нижчими компетенціями, більшість (51,6%) роботодавців обирають більш компетентного кандидата. Натомість 22,6% у такому випадку надають перевагу ветерану або ветеранці.
Куди готові працевлаштовуватися ветерани і яка підтримка їм потрібна (дослідження)
Заходи підтримки для ветеранів і ветеранок
Найбільш корисними та ефективними заходами та програмами для підтримки працевлаштованих у компанії колишніх військових, на думку роботодавців, є:
  • перекваліфікація — 32,9%
  • можливість вільного графіка роботи — 22,6%;
  • програми психологічної підтримки — 21,9%;
  • додаткова освіта — 18,7%;
  • адаптаційні тренінги — 18,7%;
  • можливість працювати онлайн — 16,8%;
  • тренінги щодо особливостей роботи та комунікації з ветеранами для співробітників — 16,1%;
  • менторство — 14,8%;
  • програми інтегрування осіб з інвалідністю — 10,3%.
А 34,2% роботодавців не мають таких програм або вважають їх неефективними.
Нагадаємо, дослідження OLX зафіксувало, що в Україні зростає попит на працівників, які мають статус учасника бойових дій. Порівняно з минулим роком роботодавці дедалі частіше вказують у вакансіях, що готові взяти на роботу ветеранів.
У середньому, за вакансіями для ветеранів на платформі, пропонують зарплату 24,5 тис. грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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