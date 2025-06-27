Куди готові працевлаштовуватися ветерани і яка підтримка їм потрібна (дослідження) — Finance.ua

Куди готові працевлаштовуватися ветерани і яка підтримка їм потрібна (дослідження)
У середньому ветерани починають шукати роботу через чотири місяці після звільнення зі служби, однак цей термін варіюється залежно від обставин.
Про це йдеться у дослідженні від robota.ua.
Найбільш бажаними сферами працевлаштування для респондентів стали:
- державна служба — 35,4%:
- місцеве самоврядування — 27,6%;
- військова справа — 25,5%;
- охорона — 24,2%;
- перевезення та логістика — 22,7%.
Найчастіше замість конкретних галузей, у яких хотіли б працювати, ветерани та ветеранки називають характеристики, що роблять ту чи іншу сферу привабливою. Серед основних критеріїв — комфортні умови праці, зокрема можливість мінімізувати взаємодію з великою кількістю людей.
Що ж до видів підтримки в працевлаштуванні, яких найбільше потребують колишні військові, то пріоритети ветеранів і ветеранок є такими:
- перекваліфікація — 50%;
- квотування робочих місць для ветеранів, гарантоване законодавством — 49,7%;
- врахування військового досвіду та досвід роботи за спеціальністю — 47,2%;
- додаткова освіта — 46,6%;
- супровід у працевлаштуванні — 45,3%;
- програми психологічної підтримки — 45,3%;
- програми інтегрування осіб з інвалідністю — 44,4%;
- адаптаційні тренінги — 43,8%;
- продовження перехідного періоду після повернення зі служби перед працевлаштуванням — 38,2%;
- можливість вільного графіка роботи — 37,6%;
- створення сайту пошуку роботи для ветеранів і ветеранок — 36%;
- курси англійської мови — 34,2%;
- профорієнтаційні консультації — 27,6%.
Скільки ветеранів працевлаштовано у компаніях
Дослідники поставили це питання HR-фахівцям та керівникам компаній, які є потенційними роботодавцями для ветеранів і ветеранок.
37,4% представників бізнесу зазначили, що станом на момент опитування у їхніх компаніях не було працевлаштованих ветеранів чи ветеранoк.
Водночас:
- 28,4% респондентів повідомили про до 5 працевлаштованих ветеранів;
- 14,8% — від 6 до 10 осіб;
- 9% — від 11 до 50;
- 3,9% — від 51 до 100;
- 1,3% — понад 500 ветеранів.
Під час розгляду кандидатів із однаковим професійним рівнем:
- 43,2% роботодавців надали б перевагу ветерану/ветеранці;
- 40% обрали б кандидата лише за рівнем компетенцій, не зважаючи на статус;
- 2,6% віддали б перевагу кандидату без військового досвіду.
Якщо ж вибір стоїть між кандидатом із кращими навичками, але без військового досвіду, і ветераном чи втеранкою із дещо нижчими компетенціями, більшість (51,6%) роботодавців обирають більш компетентного кандидата. Натомість 22,6% у такому випадку надають перевагу ветерану або ветеранці.
Заходи підтримки для ветеранів і ветеранок
Найбільш корисними та ефективними заходами та програмами для підтримки працевлаштованих у компанії колишніх військових, на думку роботодавців, є:
- перекваліфікація — 32,9%
- можливість вільного графіка роботи — 22,6%;
- програми психологічної підтримки — 21,9%;
- додаткова освіта — 18,7%;
- адаптаційні тренінги — 18,7%;
- можливість працювати онлайн — 16,8%;
- тренінги щодо особливостей роботи та комунікації з ветеранами для співробітників — 16,1%;
- менторство — 14,8%;
- програми інтегрування осіб з інвалідністю — 10,3%.
А 34,2% роботодавців не мають таких програм або вважають їх неефективними.
Нагадаємо, дослідження OLX зафіксувало, що в Україні зростає попит на працівників, які мають статус учасника бойових дій. Порівняно з минулим роком роботодавці дедалі частіше вказують у вакансіях, що готові взяти на роботу ветеранів.
У середньому, за вакансіями для ветеранів на платформі, пропонують зарплату 24,5 тис. грн.
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