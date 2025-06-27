Куди готові працевлаштовуватися ветерани і яка підтримка їм потрібна (дослідження) — Finance.ua

Куди готові працевлаштовуватися ветерани і яка підтримка їм потрібна (дослідження) Сьогодні 11:05

Куди готові працевлаштовуватися ветерани і яка підтримка їм потрібна (дослідження)

У середньому ветерани починають шукати роботу через чотири місяці після звільнення зі служби, однак цей термін варіюється залежно від обставин.

Про це йдеться у дослідженні від robota.ua.

Найбільш бажаними сферами працевлаштування для респондентів стали:

державна служба — 35,4%:

місцеве самоврядування — 27,6%;

військова справа — 25,5%;

охорона — 24,2%;

перевезення та логістика — 22,7%.

Найчастіше замість конкретних галузей, у яких хотіли б працювати, ветерани та ветеранки називають характеристики, що роблять ту чи іншу сферу привабливою. Серед основних критеріїв — комфортні умови праці, зокрема можливість мінімізувати взаємодію з великою кількістю людей.

Що ж до видів підтримки в працевлаштуванні, яких найбільше потребують колишні військові, то пріоритети ветеранів і ветеранок є такими:

перекваліфікація — 50%;

квотування робочих місць для ветеранів, гарантоване законодавством — 49,7%;

врахування військового досвіду та досвід роботи за спеціальністю — 47,2%;

додаткова освіта — 46,6%;

супровід у працевлаштуванні — 45,3%;

програми психологічної підтримки — 45,3%;

програми інтегрування осіб з інвалідністю — 44,4%;

адаптаційні тренінги — 43,8%;

продовження перехідного періоду після повернення зі служби перед працевлаштуванням — 38,2%;

можливість вільного графіка роботи — 37,6%;

створення сайту пошуку роботи для ветеранів і ветеранок — 36%;

курси англійської мови — 34,2%;

профорієнтаційні консультації — 27,6%.

Скільки ветеранів працевлаштовано у компаніях

Дослідники поставили це питання HR-фахівцям та керівникам компаній, які є потенційними роботодавцями для ветеранів і ветеранок.

37,4% представників бізнесу зазначили, що станом на момент опитування у їхніх компаніях не було працевлаштованих ветеранів чи ветеранoк.

Водночас:

28,4% респондентів повідомили про до 5 працевлаштованих ветеранів;

14,8% — від 6 до 10 осіб;

9% — від 11 до 50;

3,9% — від 51 до 100;

1,3% — понад 500 ветеранів.

Під час розгляду кандидатів із однаковим професійним рівнем:

43,2% роботодавців надали б перевагу ветерану/ветеранці;

40% обрали б кандидата лише за рівнем компетенцій, не зважаючи на статус;

2,6% віддали б перевагу кандидату без військового досвіду.

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Якщо ж вибір стоїть між кандидатом із кращими навичками, але без військового досвіду, і ветераном чи втеранкою із дещо нижчими компетенціями, більшість (51,6%) роботодавців обирають більш компетентного кандидата. Натомість 22,6% у такому випадку надають перевагу ветерану або ветеранці.

Заходи підтримки для ветеранів і ветеранок

Найбільш корисними та ефективними заходами та програмами для підтримки працевлаштованих у компанії колишніх військових, на думку роботодавців, є:

перекваліфікація — 32,9%

можливість вільного графіка роботи — 22,6%;

програми психологічної підтримки — 21,9%;

додаткова освіта — 18,7%;

адаптаційні тренінги — 18,7%;

можливість працювати онлайн — 16,8%;

тренінги щодо особливостей роботи та комунікації з ветеранами для співробітників — 16,1%;

менторство — 14,8%;

програми інтегрування осіб з інвалідністю — 10,3%.

А 34,2% роботодавців не мають таких програм або вважають їх неефективними.

Нагадаємо, дослідження OLX зафіксувало , що в Україні зростає попит на працівників, які мають статус учасника бойових дій. Порівняно з минулим роком роботодавці дедалі частіше вказують у вакансіях, що готові взяти на роботу ветеранів.

У середньому, за вакансіями для ветеранів на платформі, пропонують зарплату 24,5 тис. грн.

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