Метро на Троєщину та інші інфраструктурні проєкти: у Києві анонсували старт будівництва — Finance.ua

Метро на Троєщину та інші інфраструктурні проєкти: у Києві анонсували старт будівництва Вчора 10:37 — Казна та Політика

Метро на Троєщину та інші інфраструктурні проєкти: у Києві анонсували старт будівництва

Старт будівництва метро на Троєщину та інших інфраструктурних об'єктів хочуть закласти в Міську цільову програму розвитку інфраструктури Києва на 2024−2025 роки.

Про це йдеться у проєкті рішення , опублікованому на сайті Київради.

Наразі проєкт рішення київської влади перебуває на розгляді профільних комісій міської ради.

Згідно з документом, загальний бюджет цієї програми становить 34 млрд 783,627 млн грн. При цьому 19 млрд 880,8 млн грн передбачається виділити з бюджету столиці, 800 млн грн — отримати з держбюджету, 14,1 млрд грн — з інших джерел.

Найвідоміший київський довгобуд — Подільський мостовий перехід — до кінця 2025 року мають довести, згідно з цільовою програмою, до 88% готовності. На це передбачається виділити 850 млн грн у 2024 році і 950 млн грн у 2025-му, причому всі 1,8 млрд грн — з міськбюджету.

Програма також передбачає активізацію проєктів із розвитку столичного метрополітену.

На будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо передбачено 1,49 млрд грн на два найближчі роки, з них 640 млн грн — у 2024-му і 850 млн грн — у 2025-му.

Планом позначено також будівництво у 2025 році виходу зі ст. м. «Львівська брама» на 20 млн грн із місцевого бюджету.

Облаштування вестибюля станції «Вокзальна» під сучасні потреби у 2024−2025 роках із будівництвом другого виходу обійдеться в 11 млн грн.

Щоб зробити інклюзивною до 2025 року одну з новітніх станцій метро — «Житомирську» — програмою передбачено фінансування у 25 разів більше, ніж для «Вокзальної» — 278,6 млн грн.

У планах розвитку столичної інфраструктури значиться також старт будівництва метро на Троєщину, а саме ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна», — із символічними 5 млн грн 2024 року та 20 млн грн 2025-го, що дасть змогу, як вказано в цільовій програмі, пройти 10 м до кінця зазначеного періоду.

На спорудження ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від ст. «Виставковий центр» до Одеської площі передбачено 46,8 млн грн міських коштів у 2025 році.

Влада також обіцяє розпочати будівництво тролейбусних ліній до Броварів та Гостомеля, Ірпеня, Бучі, для чого передбачено по 25 млн грн на кожний напрямок з метою досягти 2,5% готовності проєкту до кінця 2025 року.

Бюджет реконструкції транспортної розв’язки вул. Богатирська/Полярна сягає майже 1,4 млрд грн, з них 579,2 млн грн під 2024 рік і 819,27 млн грн — 2025-й. Ще 40 млн грн у 2025 році передбачає проєкт Шулявської розв’язки.

На комплексну реконструкцію на найближчі два роки трамвайних ліній на Контрактовій площі планується виділити — 280,5 млн грн, на реконструкцію будівлі фунікулера — 355,9 млн грн.

На 2024 рік пропонується будівництво ділянки Великої Окружної від пр. Рокоссовського до Богатирської зі спорудженням транспортної розв’язки (121 млн 63,9 тис. грн із міськбюджету).

Фінансування

На проєкти, заплановані на 2024 рік, згідно з документом, потрібне фінансування в розмірі 14 млрд 953,8 млн грн, зокрема 8,96 млрд грн із міського бюджету і 5,993 млрд грн з інших джерел.

У 2025 році обсяг фінансування на реалізацію запланованих проєктів становить 19 млрд 829,7 млн грн, зокрема 800 млн із держбюджету, 10,920 млрд грн із міської скарбниці та 8,109 млрд грн з інших джерел.

Економічна Правда За матеріалами:

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