У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському транспорті, щоб замінити маршрутки: що кажуть у КМДА — Finance.ua

У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському транспорті, щоб замінити маршрутки: що кажуть у КМДА Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському транспорті, щоб замінити маршрутки: що кажуть у КМДА

У Києві замінять маршрутки після підняття тарифів на комунальний транспорт.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю телеканалу «Київ».

За словами Кандибора, місто дотує «Київпастранс» і метрополітен на п’ять мільярдів гривень.

Директор Дептрансу вважає, що за підняття тарифів до 30 гривень ці підприємства могли би повністю утримувати себе на балансі та закуповувати новий рухомий склад.

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Громадський транспорт у європейських столицях також не є прибутковим. Доходи від продажів квитків покривають лише частину операційних витрат. Розвиток транспортної системи — закупівля рухомого складу, будівництво ліній тощо — відбувається завдяки коштам із інших джерел.

За словами чиновника, спочатку має бути підняття тарифів, а тільки потім транспорт зможуть привести в належний стан.

«Ми будемо міняти всі маршрутки на комунальний транспорт», — повідомив Руслан Кандибор.

У майбутньому за основу вiзьмуть тролейбуси з автономним ходом, оскільки їхній запуск не потребує великих фінансових вкладень з будівництва контактної мережі. Крім того, це більш екологічний вид транспорту.

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«Наприклад, лівий і правий берег ми можемо з'єднати тролейбусом з автономним ходом, найбільший розрив — 11 км безконтактної мережі. Такий тролейбус під'їхав до кінця контактної мережі, опустив пантограф, переїхав на правий берег, відкрив пантограф — поїхав далі. Так ми зможемо виїхати за межі кільцевої дороги і поїхати в Коцюбинське, Бровари, в Бучу, Ірпінь, Крюківщину», — продовжив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Коли можуть підняти тарифи

Кандибор заявив , що підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті до завершення воєнного стану не буде.

«Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд — чітка позиція мера міста і моя також», — наголосив директор Департаменту.

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