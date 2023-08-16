«Київпастранс» запустив функцію безготівкової сплати штрафу — Finance.ua
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«Київпастранс» запустив функцію безготівкової сплати штрафу

Фінтех і Картки
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«Київпастранс» запустив функцію безготівкової сплати штрафу
«Київпастранс» запустив функцію безготівкової сплати штрафу
Комунальне підприємство «Київпастранс» запустило функцію безготівкової сплати штрафу за безквитковий проїзд у наземному громадському транспорті столиці.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
«КП „Київпастранс“ запустив функцію безготівкової сплати штрафу за безквитковий проїзд у наземному громадському транспорті. В усьому рухомому складі підприємства розміщені інформаційні плакати з реквізитами єдиного розрахункового рахунку для сплати штрафів», — сказано в повідомленні.
Також для зручності пасажирів на плакатах розміщений QR-код, що дозволяє провести сплату штрафу в кілька кліків на смартфоні.
У графі «Призначення платежу» обов’язково потрібно вказати номер квитанції і провести сплату штрафу у присутності контролера.

Довідка Finance.ua:

  • транспортна комісія Київради підтримала петицію про запровадження пересадкового квитка на півтори години в Києві;
  • Київ недоотримав 1,7 млрд грн через простій комунального транспорту під час тривог.
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За матеріалами:
Укрінформ
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