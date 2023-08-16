«Київпастранс» запустив функцію безготівкової сплати штрафу — Finance.ua

«Київпастранс» запустив функцію безготівкової сплати штрафу Сьогодні 08:30 — Фінтех і Картки

«Київпастранс» запустив функцію безготівкової сплати штрафу

Комунальне підприємство «Київпастранс» запустило функцію безготівкової сплати штрафу за безквитковий проїзд у наземному громадському транспорті столиці.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«КП „Київпастранс“ запустив функцію безготівкової сплати штрафу за безквитковий проїзд у наземному громадському транспорті. В усьому рухомому складі підприємства розміщені інформаційні плакати з реквізитами єдиного розрахункового рахунку для сплати штрафів», — сказано в повідомленні.

Також для зручності пасажирів на плакатах розміщений QR-код, що дозволяє провести сплату штрафу в кілька кліків на смартфоні.

У графі «Призначення платежу» обов’язково потрібно вказати номер квитанції і провести сплату штрафу у присутності контролера.

Довідка Finance.ua:

транспортна комісія Київради підтримала петицію про запровадження пересадкового квитка на півтори години в Києві;

Київ недоотримав 1,7 млрд грн через простій комунального транспорту під час тривог.



До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.