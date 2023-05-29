Кличко розповів, чи подорожчає проїзд у громадському транспорті — Finance.ua

Кличко розповів, чи подорожчає проїзд у громадському транспорті Сьогодні 10:39 — Особисті фінанси

Кличко розповів, чи подорожчає проїзд у громадському транспорті

До кінця війни вартість проїзду в громадському транспорті в Києві не підвищено не буде.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю телеканалу « Київ ».

За його словами, громадський транспорт в столиці є дотаційним, оскільки собівартість проїзду складає понад 20 грн. Наразі вартість залишається найнижчою в країні.

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Кличко зазначив, що враховуючи складну економічну ситуацію та ситуацію з бюджетом людей міська влада не планує найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість проїзду.

Однак, з урахуванням того, що в майбутньому транспорт буде потрібно ремонтувати, будувати метро, закуповувати новий, здорожчання проїзду можливе.

«До закінчення війни транспорт у нас залишиться дотаційним і підвищувати не будемо. Ми не плануємо цього робити, щоб не було різних спекуляцій на цю тему», — підкреслив Кличко.

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Також столичний голова заявив, що вважає для себе одним з головних завдань — замінити старі маршрутки, які перевозять киян, на новий сучасний громадський транспорт, що відповідатиме стандартам сучасної європейської столиці.

Економічна Правда За матеріалами:

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