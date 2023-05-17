У Києві під час повітряної тривоги громадський транспорт довозитиме пасажирів до найближчого укриття — Finance.ua
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У Києві під час повітряної тривоги громадський транспорт довозитиме пасажирів до найближчого укриття

Казна та Політика
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У Києві під час повітряної тривоги громадський транспорт довозитиме пасажирів до найближчого укриття
У Києві під час повітряної тривоги громадський транспорт довозитиме пасажирів до найближчого укриття
У разі повітряної тривоги КП «Київпастранс» та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху.
Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.
Із 22 водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.
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Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції у місті Києві.
Крім того, Рада оборони міста Києва ухвалила рішення, яким заборонила заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги. Ідеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.
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Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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