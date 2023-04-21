У Києві поліція зупинятиме маршрутки з пасажирами під час тривоги — КМДА — Finance.ua

У Києві поліція зупинятиме маршрутки з пасажирами під час тривоги — КМДА Сьогодні 16:37

Під час повітряної тривоги в Києві поліція має зупиняти в тому числі і приватних перевізників , щоб їхні пасажири могли пройти в укриття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук на брифінгу.

Він зазначив, що, за інформацією Департаменту транспорту КМДА, 80% зупинок у Києві мають поруч хоча б підземні переходи, які можна використовувати для захисту.

Ткачук розповів, що Департамент транспорту КМДА отримав вказівку про підготовку QR-кодів на зупинках, щоб з телефону можна було зчитувати інформацію про розташування найближчих захисних споруд.

За його словами, з патрульною поліцією Києва була розмова про те, що приватні перевізники не виконують рішення Ради оборони міста щодо зупинки транспорту під час повітряної тривоги, щоб дати можливість людям пройти до укриттів.

«Про це ми розмовляли з патрульною поліцією. Вони під час повітряної тривоги мають зупиняти в тому числі і приватних перевізників і вимагати від них надання захисту для населення», — сказав директор департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Він зазначив, що у лютому — березні 2022 року, коли навколо Києва йшли активні бойові дії, люди йшли до сховищ. «Коли закінчилися активні бойові дії навколо міста, то всі розслабилися, всі чомусь вирішили, що війна закінчилася, що війна на відстані 500 км нас не стосується і до нас ніяка біда прийти не може», — підкреслив Ткачук. При цьому він додав, що захист людей в першу чергу залежить від них самих. «Я не можу змусити вас використовувати захисні споруди, але ми можемо їх відкрити», — сказав він.

Він підкреслив, що ніяких тренувальних повітряних тривог немає, тому жодне попередження про можливу небезпеку не можна ігнорувати.

Координатор групи громадського моніторингу ОЗОН Іванна Мальчевська у свою чергу повідомила, що у листопаді 2022 року було запущено національну кампанію «Моніторинг укриттів». За її словами, за цей час до участі в цій кампанії залучено 7 міст і 130 волонтерів. Вона розповіла, що, зокрема, в Києві перевірено 96 укриттів — з них 73% вдалося ідентифікувати, тобто знайти їх, і 27% не змогли знайти, тому що їх або не було фактично, або там не було вказівних знаків або табличок.

Мальчевська повідомила, що 48% перевірених укриттів мали вказівні знаки. Також вона додала, що 48% укриттів під час перевірки були відкриті або на місці був комендант або відповідальна особа, яка змогла його відкрити. За її словами, тільки 20% укриттів мають туалет, 38% мають справне електропостачання і лише 30% мають запас води або водопостачання.

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УНІАН За матеріалами:

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