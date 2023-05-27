Як вигідно користуватись громадським транспортом у Європі — Finance.ua

Як вигідно користуватись громадським транспортом у Європі Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

Як вигідно користуватись громадським транспортом у Європі

Громадський транспорт в європейських містах може бути чудовим варіантом для мандрівників, щоб заощадити. У більшості країн ЄС він курсує регулярно і є досить комфортним.

Завдяки європейській мережі громадського транспорту можна чудово заощадити. Також це допоможе краще орієнтуватися в містах. Розглянемо найдоступніші способи мандрувати країнами Європи.

Франція

Туристи у Франції можуть скористатись системою потягів SNCF, яка забезпечує швидкісне залізничне сполучення між французькими містами і ближніми країнами Європи.

Для мандрівників, які хочуть оцінити громадський транспорт Парижа, є кілька способів заощадити час та гроші. Одноразовий проїзд для дорослих у Парижі коштує 2,10 євро на більшості ліній метро і автобусів. Якщо ви плануєте здійснити принаймні 6 поїздок на день, можна придбати картку Paris Visite. Вона надає день безлімітного проїзду на автобусах та метро, а також спеціальні знижки для туристів. Такий проїзний коштує 13,55 євро в межах Парижа, але 28,50 євро для розширеної зони (до основних аеропортів та Діснейленду).

Врахуйте, що в системі громадського транспорту Франції час від часу відбуваються страйки працівників. На цьому сайті можна стежити за актуальною інформацією щодо затримок і скасувань.

Іспанія

Основна залізнична мережа Іспанії називається Renfe і обслуговує понад 5000 потягів щодня. Для мандрівників, які цінують комфорт і готові платити більше, курсують розкішні туристичні поїзди Renfe з шикарними купе та вишуканими ресторанами.

Для мандрівників у великих містах, як Барселона чи Мадрид, місцеві автобуси та поїзди є швидким і безпечним способом дістатися з точки, А в точку Б. Орієнтовні ціни на транспорт Барселони: одна поїздка — 2,20 євро, денний проїзний в межах однієї зони — 7,50 євро. У метро Мадрида діє туристичний квиток для необмеженого щоденного користування міським транспортом за 8,40 євро.

Італія

Для мандрівників, які бажають проїхатись кількома великими містами Італії, діє пропозиція Trenitalia Pass. Ця картка доступна лише для іноземців. Її ціна стартує від 129 євро (за 3 поїздки протягом тижня). З нею можна відвідати низку міст Італії або сусідніх країн.

У Римі є кілька видів громадського транспорту: потяги, автобуси, трамваї, тролейбуси. Ціна проїзду в столиці Італії доступна — 100 хвилин коштують 1,50 євро.

Німеччина

Німеччина запустила безлімітний квиток на громадський транспорт — Deutschland-Ticket . Пропозиція супервигідна: лише 49 євро на місяць за необмежену кількість поїздок. Діє по всій території Німеччини і на всі види транспорту, включно з регіональними потягами. Безлімітний квиток запустили 1 травня. На нього був такий попит, що сайт, який розпочав продаж, «‎завис» і на певний час вийшов з ладу.

Якщо ви не планували залишатися в Німеччині надовго, можете скористатися туристичними картками, які діють у великих містах. Наприклад, у Берліні пропонують Berlin Welcome Card, яка надає необмежений проїзд у громадському транспорті та знижки на відвідування найпопулярніших туристичних локацій. Ціна за Berlin Welcome Card стартує з 25 євро.

Угорщина

Угорщина в травні також запустила безлімітний місячний проїзний за 49 євро . З ним можна користуватися потягами та автобусами по всій країні.

Якщо ви плануєте пробути кілька днів у Будапешті, ознайомтеся з перевагами Budapest Card (за 33 євро). З нею можна не лише безлімітно користуватися транспортом, а й безкоштовно відвідувати музеї, екскурсії та популярні термальні басейни.

Мережа громадського транспорту ЄС постійно розвивається. Це, без сумніву, швидкий, безпечний та доступний спосіб подорожувати Європою. В передчутті літнього напливу туристів, країни пропонують вигідні комплексні картки для мандрівників. Якщо ви точно плануєте відвідати головні пам’ятки європейських міст, вигідніше розглянути спеціальні пропозиції для туристів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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