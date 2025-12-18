У листопаді НАЗК перевірило 78 декларацій, усі з порушеннями Сьогодні 06:40 — Казна та Політика

У листопаді НАЗК перевірило 78 декларацій, усі з порушеннями

У листопаді Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 78 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом і у кожній з них виявило порушення.

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

«НАЗК у листопаді 2025 року завершило 78 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення виявлені у кожній із перевірених у листопаді декларацій», — сказано в повідомленні.

Ознаки недостовірних відомостей встановлено у 37 деклараціях на загальну суму понад 172 млн грн, а ознаки необґрунтованості активів на понад 12 млн грн — у п’яти деклараціях, повідомляє НАЗК.

У листопаді НАЗК скерувало до компетентних органів 26 обґрунтованих висновків, один матеріал стосовно визнання активів необґрунтованими скеровано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Загалом за одинадцять місяців 2025 року НАЗК завершило 924 повні перевірки декларацій. Порушення виявлено у 917 перевірених деклараціях, а у 57% із них встановлено ознаки недостовірних відомостей, незаконного збагачення, необґрунтованості активів, порушень обмежень, визначених законом «Про запобігання корупції».

У 13 деклараціях встановлено ознаки незаконного збагачення на 463,2 млн грн, у 29 — необґрунтованості активів на понад 123 млн грн, у 475 — ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,669 млрд грн, ознаки конфлікту інтересів — у тринадцяти випадках.

«З початку року за результатом розгляду 232 обґрунтованих висновків НАЗК, органи досудового розслідування розпочали кримінальні провадження. Матеріали ще 59 перевірок долучено до розпочатих раніше кримінальних проваджень», — говориться у повідомленні.

До суду у цьому році органи досудового розслідування за матеріалами НАЗК скерували 43 обвинувальні акти, зазначає НАЗК.

Читайте також У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК

Наразі на розгляді суду перебуває 35 кримінальних проваджень цієї категорії за матеріалами повних перевірок, завершених у 2024−2025 роках, винесено дванадцять обвинувальних вироків, десять з яких набрали законної сили.

«Результати проведених повних перевірок свідчать про те, що застосування ризик-орієнтованого підходу до відбору декларацій на повну перевірку позитивно вплинуло на ефективність їх проведення», — говориться у повідомленні.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.