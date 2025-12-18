0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У листопаді НАЗК перевірило 78 декларацій, усі з порушеннями

Казна та Політика
17
У листопаді НАЗК перевірило 78 декларацій, усі з порушеннями
У листопаді НАЗК перевірило 78 декларацій, усі з порушеннями
У листопаді Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 78 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом і у кожній з них виявило порушення.
Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.
«НАЗК у листопаді 2025 року завершило 78 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення виявлені у кожній із перевірених у листопаді декларацій», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Ознаки недостовірних відомостей встановлено у 37 деклараціях на загальну суму понад 172 млн грн, а ознаки необґрунтованості активів на понад 12 млн грн — у п’яти деклараціях, повідомляє НАЗК.
У листопаді НАЗК скерувало до компетентних органів 26 обґрунтованих висновків, один матеріал стосовно визнання активів необґрунтованими скеровано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Загалом за одинадцять місяців 2025 року НАЗК завершило 924 повні перевірки декларацій. Порушення виявлено у 917 перевірених деклараціях, а у 57% із них встановлено ознаки недостовірних відомостей, незаконного збагачення, необґрунтованості активів, порушень обмежень, визначених законом «Про запобігання корупції».
Читайте також
У 13 деклараціях встановлено ознаки незаконного збагачення на 463,2 млн грн, у 29 — необґрунтованості активів на понад 123 млн грн, у 475 — ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,669 млрд грн, ознаки конфлікту інтересів — у тринадцяти випадках.
«З початку року за результатом розгляду 232 обґрунтованих висновків НАЗК, органи досудового розслідування розпочали кримінальні провадження. Матеріали ще 59 перевірок долучено до розпочатих раніше кримінальних проваджень», — говориться у повідомленні.
До суду у цьому році органи досудового розслідування за матеріалами НАЗК скерували 43 обвинувальні акти, зазначає НАЗК.
Читайте також
Наразі на розгляді суду перебуває 35 кримінальних проваджень цієї категорії за матеріалами повних перевірок, завершених у 2024−2025 роках, винесено дванадцять обвинувальних вироків, десять з яких набрали законної сили.
«Результати проведених повних перевірок свідчать про те, що застосування ризик-орієнтованого підходу до відбору декларацій на повну перевірку позитивно вплинуло на ефективність їх проведення», — говориться у повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems