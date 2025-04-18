«Резерв+»: чому у застосунку є порушення правил військового обліку — Finance.ua
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«Резерв+»: чому у застосунку є порушення правил військового обліку

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«Резерв+»: чому у застосунку є порушення правил військового обліку
«Резерв+»: чому у застосунку є порушення правил військового обліку
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, які отримують повістки. Вони мають дотримуватися правил військового обліку.
Юристи адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери» розповіли, чому виникло порушення правил військового обліку у мобільному застосунку «Резерв+».

Чому може бути порушення обліку у «Резерв+»

Юристи зазначили, що якщо застосунок «Резерв+» показує порушення, значить ТЦК має питання до людини.
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За словами експертів, відповідно до закону України про військовий облік і військову службу, існує не так багато причин порушень:
  • особа не перебуває на військовому обліку;
  • немає довідки ВЛК або вона застаріла;
  • відсутній військовий документ;
  • не оновлені дані.

Що може загрожувати, якщо проігнорувати порушення у «Резерв+»

Юристи підкреслили, що необхідно продумати про довгострокову перспективу та наслідки ігнорування порушення.
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«Мова йде про розшукові дії з боку Національної поліції. Також треба додати судові проблеми з обтяженнями з боку виконавчих органів. Це може бути блокування карток, обмеження у водійських правах», — пояснили фахівці.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12093, який визначає механізми адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані — звільняються від сплати штрафів. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+.
За матеріалами:
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