«Резерв+»: чому у застосунку є порушення правил військового обліку — Finance.ua

«Резерв+»: чому у застосунку є порушення правил військового обліку Сьогодні 13:32

«Резерв+»: чому у застосунку є порушення правил військового обліку

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, які отримують повістки. Вони мають дотримуватися правил військового обліку.

Юристи адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери» розповіли , чому виникло порушення правил військового обліку у мобільному застосунку «Резерв+».

Чому може бути порушення обліку у «Резерв+»

Юристи зазначили, що якщо застосунок «Резерв+» показує порушення, значить ТЦК має питання до людини.

За словами експертів, відповідно до закону України про військовий облік і військову службу, існує не так багато причин порушень:

особа не перебуває на військовому обліку;

немає довідки ВЛК або вона застаріла;

відсутній військовий документ;

не оновлені дані.

Що може загрожувати, якщо проігнорувати порушення у «Резерв+»

Юристи підкреслили, що необхідно продумати про довгострокову перспективу та наслідки ігнорування порушення.

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«Мова йде про розшукові дії з боку Національної поліції. Також треба додати судові проблеми з обтяженнями з боку виконавчих органів. Це може бути блокування карток, обмеження у водійських правах», — пояснили фахівці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12093, який визначає механізми адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані — звільняються від сплати штрафів. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+.

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