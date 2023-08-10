Концепції FIRE. Українські ІТ-фахівці заощаджують гроші, щоб не працювати після 35−45 років — Finance.ua

Концепції FIRE. Українські ІТ-фахівці заощаджують гроші, щоб не працювати після 35−45 років Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Концепції FIRE. Українські ІТ-фахівці заощаджують гроші, щоб не працювати після 35−45 років

В Україні 66% айтівців мають можливості для заощаджень. А зарплати 97% айтівців перевищують середню зарплату в Україні.

Про це свідчать дані дослідження Dou.ua.

ІТ в Україні є привабливою сферою для роботи передусім завдяки високим зарплатам. Середня зарплата в Україні, за даними Держстату , у 2022 році становила 14 847 грн ($406). Work.ua, базуючись на даних про актуальні вакансії на сайті, наводить схожі цифри: 17 300 грн ($473). Медіанна зарплата в українському ІТ влітку 2023 року становить $2600.

Зарплати айтівців помітно відрізняються залежно від спеціалізації та досвіду фахівця. Але тільки 3% спеціалістів заробляють менш як $500. Отже, зарплати 97% айтівців перевищують середню зарплату в Україні.

Найчастіше дохід українського айтівця перебуває між $1000 і $4000 — про таку зарплату повідомили 55% респондентів.

Понад $5000 заробляють близько 20% айтівців. А зарплата вище $7000 — рідкість. Такий дохід мають лише 5% — найчастіше це технічні фахівці рівня Senior+: CTO, Director of Engineering, розробники, фахівці з DevOps/SRE і Data Science, досвідчені менеджери проєктів і фахівці з Automation QA.

Інфографіка: Dou.ua

Що передбачає концепція FIRE

Концепція FIRE, яка виникла після 2010 року, передбачає заощадження у 30−75% доходу протягом певного періоду життя, що дає змогу накопичити достатньо коштів і перестати працювати чи зменшити кількість робочих годин.

Крім стратегії заощаджень та інвестицій, FIRE, як правило, передбачає особливий стиль життя з чітко планованими витратами та уникненням зайвих, надмірних витрат.

Більшість айтівців в Україні має можливості заощаджувати

66% заробляють більше, ніж витрачають. Ще 27% витрачають весь свій дохід, і лише 7% витрачають більше, ніж заробили.

Проте концепція FIRE, згідно з якою треба заощаджувати значну частину доходу, поки що не надто популярна серед українських айтівців.

Інфографіка: Dou.ua

Дотримуються FIRE насамперед фахівці з високим доходом: 9% тих, чий дохід перевищує $5000 на місяць, 12% фахівців рівня СТО, 10% Architects і 9% Tech Leads. Аналітики цікавляться цією концепцією частіше за представників інших спеціалізацій: 8% з них живуть згідно з FIRE проти 5% серед всіх айтівців.

Молодь до 25 років, яка тільки починає працювати в ІТ, теж проявляє зацікавленість у такому стилі життя. 63% айтівців віком до 25 років, які знають про цю концепцію, хотіли б жити відповідно до неї проти 50% серед тих, кому за 35 років.

43% опитаних подобається ідея FIRE мати накопичення, які дозволять не працювати після 35−45 років. 34% хотіли б мати достатньо заощаджень, щоб бути залученими в роботі менше (зібрати капітал і піти працювати в іншу сферу хотіли б тільки 12%).

Основна складність — зібрати достатню суму для цього: 36% айтівців було б важко заощаджувати велику частину доходів.

Ще одна причина не дотримуватися концепції FIRE — любов до своєї роботи. 34% айтівців сказали, що їм подобається їхня робота і вони хотіли б працювати й після 35−45 років.

Інфографіка: Dou.ua

Ставлення до концепції FIRE

Тим, хто отримує до $2000 на місяць, переважно подобається ідея не працювати після 35−45 років (40%) або працювати менше годин (31%), проте вони не можуть заощаджувати велику частину свого доходу (46%).

Для фахівців до 30 років теж найпривабливішими аспектами концепції FIRE є можливість не працювати після 35−45 років (47%) або працювати неповний робочий день (37%), при цьому вони рідше за фахівців, яким понад 30 років, кажуть, що їм подобається їхня робота (29% проти 39%).

Думки спеціалістів, яким понад 30 років, щодо роботи після 35−45 років розділилися: 39% хотіли б продовжувати працювати, а 38% подобається ідея раннього виходу на пенсію. Також ці фахівці частіше за молодших колег не вірять у можливості заощаджувати в Україні та накопичити необхідну суму (26% проти 18%). Таке саме ставлення і у тих, хто заробляє від $3000 на місяць.

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Для всіх айтівців незалежно від віку значним викликом є потреба заощаджувати значну частину доходу. 37% фахівців до 30 років і 36% фахівців від 30 років було б складно це робити.

На готовність агресивно заощаджувати значно впливає дохід: для 23% фахівців з доходом понад $5000 це є проблемою, а серед тих, хто заробляє менш як $2000 — таких майже половина (46%).

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