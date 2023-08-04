Економічний фронт: ІТ-криза триває, та які вакансії найзатребуваніші — Finance.ua

Економічний фронт: ІТ-криза триває, та які вакансії найзатребуваніші Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Економічний фронт: ІТ-криза триває, та які вакансії найзатребуваніші

Огляд економічного фронту: ІТ-криза триває, попит на вчителів та пожвавлення мандрівок залізницею. Про це пише work.ua

Робота

Кількість вакансій на сайті Work.ua сягнула 93 тисяч. Проте кількість пропозицій роботи все ще дещо менша за показники липня 2021 року — на 10%.

Найбільший приріст вакансій за місяць другий місяць поспіль зафіксовано у категорії «Освіта, наука» (+10%) — зокрема, пропозицій роботи для вчителів англійської побільшало на 14%. У липні зросла кількість запитів на фахівців у сфері культури, музики та шоу-бізнесу (+8%) та юриспруденції (+7%).

Після незначного спадання у червні, у липні нових та оновлених резюме побільшало на 2%. Загалом протягом місяця було розміщено 358 тисяч актуальних резюме.

Попитом у роботодавців користуються ветерани — +6% пропозицій за місяць, та пенсіонери — +3%.

Серед лінійних працівників найбільші зарплати котрий місяць поспіль зберігаються у медіабайєрів — 53 тисячі грн. До топу високооплачуваних фахівців також увійшли водії-міжнародники — середня зарплатня 42,5 тисячі грн, та бізнес-аналітики — 38,7 тисячі грн.

Жінки все ще частіше шукають роботу: 130 тисяч жінок, які створювали або оновлювали резюме проти 96,4 тисячі чоловіків.

Найбільша частка кандидатів у пошуку — люди без досвіду роботи (35%). Важливо, що частка шукачів із досвідом 5+ років лише трохи менше — 33%.

ІТ

За даними Джинні, криза в українському айті триває. Експерти зазначають, що наразі українському айтівцю, щоб знайти роботу, недостатньо бути просто класним спеціалістом — треба самому відгукуватись на вакансії.

Загалом у липні рекрутери опублікували 13,9 тисячі вакансій — майже стільки ж, як у червні. А ось кандидатів, що активували профіль, побільшало на 5% до червня — 20,5 тисячі.

Найбільше вакансій публікується для маркетологів (11%), JavaScript (7,5%), Sales (5,8%), DevOps (5%)

Кількість відгуків кандидатів сягла нового рекорду — 341К або +11% за місяць. Цікаво, що на третину зросли вІдгуки на вакансії без досвіду. 60% відгуків від найдосвідченіших кандидатів відправлені на вакансії, де вимагають менше досвіду.

За даними SaaS-платформи для автоматизації бізнесу RemOnline у липні кількість замовлень у сфері послуг та торгівлі зросла на 7% до червня. Найсуттєвіше зростання за місяць зафіксовано у Києві та Харкові — 8% і 12% відповідно. Більшало замовлень й у підприємців в таких містах, як Одеса (+5%), Дніпро (+5%) та Львів (+0,5%).

Найпопулярнішими серед нових користувачів у липні залишаються рітейл (роздрібна та оптова торгівля) та сфера автобізнесу.

Вперше від початку великої війни українці знов повернулись до поїздок. Так, за даними сервісу для покупки залізничних квитків Railwaybot, у липні було зафіксовано найбільшу кількість купівель зд квитків від початку повномасштабної війни. Найбільш затребуваними у пасажирів були маршрути до Києва, Львова та Дніпра.

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