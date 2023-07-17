Найприбутковіші ІТ-компанії в Україні — Finance.ua

Найприбутковіші ІТ-компанії в Україні Сьогодні 09:30 — Фондовий ринок

Найприбутковіші ІТ-компанії в Україні

Найбільш прибутковими на українському ринку є продуктові компанії.

Про це свідчать дані дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO.

Продуктові компанії часто працюють на перетині ІТ та інших секторів: банкінгу (ТОВ «Фінтех бенд»), обробки платежів (ТОВ «Український процесінговий центр» і «Віза Україна») та онлайн-рітейлу (ТОВ «Уапром»).

Серед сервісних компаній найбільша маржинальність у лідера ринку ТОВ «Епам Системз».

Інфографіка: BRDO

Найвищі прибутки в абсолютному вимірі - у великих сервісних компаній ТОВ «ЕПАМ системз» і ТОВ «Глобаллоджик Україна» та у продуктової компанії ТОВ «Фінтех бенд».

Домінуючою моделлю на ринку все ще залишається контрактування фізичних осіб-підприємців. Але частина компаній віддає перевагу офіційному найму співробітників.

З 10 найбільших офіційних ІТ-роботодавців 7 є резидентами Дія Сіті. Резидентство дозволяє оподаткування праці за меншими ставками і в майбутньому буде обмежувати роботу за ФОП-моделлю.

Очікувано, що компанії, які вже наймають співробітників за трудовими договорами, матимуть більше мотивації до набуття резидентства. Також можливо, що компанії створюють окремі юридичні особи спеціально для того, аби отримати цей статус.

Інфографіка: BRDO

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