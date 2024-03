Географія та стан українського ІТ-експорту — дослідження Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Географія та стан українського ІТ-експорту — дослідження

Україна має сильні позиції на світовому ІТ-ландшафті. Які напрями ІТ держава прагне розвивати згідно Національної стратегії інновацій WINWIN.

Про це йшлося в дослідженні «Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT — 2023».

Географія українського експорту не змінюється суттєво. Протягом останніх десяти років експорт ІТ-послуг щорічно зростав у середньому на 18,7%, досягнувши рекордного рівня в 7,3 мільярда доларів у 2022 році.

В 2023 році експорт трохи знизився, але Сполучені Штати залишаються провідним експортним партнером, як і десять років тому.

Навіть у найскладніші часи українські IT-фахівці продовжують демонструвати високі результати, адаптуючись до нових викликів та шукаючи інноваційні шляхи для зростання.

«Payoneer як партнер дослідження підтримує український IT-сектор, допомагаючи нашому МСБ та фрилансерам здійснювати транскордонні платежі та налагоджувати міжнародну співпрацю. Ми раді, що українські IT-фахівці продовжують творити історію успіху, роблячи вагомий внесок у розвиток української економіки та зміцнення позицій України на світовій арені. Разом ми докладаємо зусиль, щоб Україна й надалі залишалася „Цифровим Тигром“ у глобальному IT-просторі», — повідомила Любов Даниліна, Генеральна директорка Payoneer в Україні.

Світові рейтинги

Про розвинутість нашого ІТ говорять світові рейтинги, в яких Україна посідає високі позиції. Так, в рівні інновацій ми зросли на 12,8%. У 2023 році Україна посіла 1 місце серед країн із рівнем доходу нижче середнього.

За даними The Chain Analysis Geography of Cryptocurrency Report, Україна — одна з найкращих у запроваджені криптовалюти. Згідно з Індексом розвитку електронного урядування, за останні 8 років Україна покращила свій рейтинг на 59,6%. Дослідження ЄС показує, що Україна має один із найвищих показників відкритих даних серед країн-членів та країн-кандидатів — 97%.

«Перевищує навіть такі галузі, як експорт газу чи соняшникової олії. Щорічно індустрія ІТ випереджає інші галузі та збільшує свою вагу на світовому ринку. Тигр символізує наполегливу працю та гнучкість, необхідні для успіху в цьому конкурентному середовищі», — прокоментував Станіслав Шум, CEO та засновник Top Lead.

Висновки

Українська ІТ-індустрія відзначається значною конкурентоспроможністю та високою експертизою в ряді ключових напрямків.

Асоціація визначила ці сфери, що підтримуємо в світовому ІТ-ландшафті, а також обговорила стратегічні напрями для подальшого розвитку відповідно до національної стратегії інновацій. Ці інформаційні аспекти мають важливе значення для наших партнерів, оскільки вони відображають потенціал та можливості співпраці з українською ІТ-галуззю.

