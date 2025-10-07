Україна отримає партію наземних роботів THeMIS від Нідерландів (фото)
Компанія Milrem Robotics поставить Україні понад 150 безпілотних наземних транспортних засобів THeMIS в рамках оборонної ініціативи під керівництвом Нідерландів.
Про це повідомляє прес-службу компанії.
Значна частина цих транспортних засобів буде зібрана та поставлена у співпраці з VDL Defentec. Про заплановану передачу пакету допомоги було вперше оголошено у вересні, проте країна-донор не розголошувалась.
6 жовтня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приєднався до Milrem Robotics та VDL на офіційній церемонії оголошення та підписання на заводі VDL у Борні, щоб відзначити угоду.
Поставки будуть здійснюватися компанією Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює спеціальну лінію остаточного складання наземних роботів на своєму заводі в Борні.
Компанія Milrem Robotics проведе комплексне навчання українських операторів та допоміжного персоналу, щоб забезпечити ефективне розгортання та обслуговування в польових умовах.
Поділитися новиною
Також за темою
Платні автономери: коли за їх передачу доведеться заплатити
11-й Київський міжнародний економічний форум відбудеться у Києві 16 жовтня
Венчурний бізнес: які лідери інвестицій в Україну (приклади)
Україна отримає партію наземних роботів THeMIS від Нідерландів (фото)
Як виглядає маєток Безоса в «бункері мільярдерів» (фото)
День фінансів: система штрафних балів для водіїв, кредитна історія, нова зарплатна модель для вчителів