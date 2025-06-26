Чи вирішить швидка імміграція проблеми на ринку праці України — Finance.ua

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Чи вирішить швидка імміграція проблеми на ринку праці України

Казна та Політика
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Чи вирішить швидка імміграція проблеми на ринку праці України
Чи вирішить швидка імміграція проблеми на ринку праці України
Вирішення проблем на ринку праці України шляхом швидкої імміграції — це утопічна стратегія.
Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак.
Чиновниця зазначила, що коли вона працювала над демографічною політикою, було дуже багато питань з приводу того, що, давайте вирішувати проблеми ринку праці швидкою імміграцією.
Відкриваємо кордони, до нас приїжджають всі й завтра в нас немає проблем на ринку праці. Це насправді утопічна стратегія з багатьох причин. Тобто працювати над залученням трудових й нетрудових мігрантів нам потрібно, але це передбачає значні інвестиції щодо побудови системи інфраструктури, яка буде працювати на таке залучення, а потім яка буде інтегрувати цих людей, —
сказала вона

Марчак пояснила, чому розраховувати на те, що після відкриття кордонів до України на наступний день приїде дуже багато мігрантів, які відразу вирішать всі проблеми на українському ринку праці — це утопія.
«Тому що, за талановитих мігрантів конкурують всі країни. Для того, щоб мігранти з інших країн приїхали в Україну, їм потрібно дізнатися про Україну, про те, які можливості вони тут будуть мати», — додала вона.
Вона розповіла про досвід інших країн щодо залучення мігрантів.
Що роблять інші країни?
«Є така практика глобальних партнерств, коли країна заздалегідь проговорює з вищими навчальними закладами, чи професійними закладами в інших країнах про те, що: повідомляйте своїм студентам, що в майбутньому вони могли б приїхати й навчатися, чи працювати у нашій країні», — розповіла Марчак.
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За матеріалами:
УНН
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