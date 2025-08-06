Доходи держбюджету за 7 місяців зросли на 41%, видатки — на 24% — Мінфін — Finance.ua
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Доходи держбюджету за 7 місяців зросли на 41%, видатки — на 24% — Мінфін

Казна та Політика
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Доходи держбюджету за 7 місяців зросли на 41%, видатки — на 24% — Мінфін
Доходи держбюджету за 7 місяців зросли на 41%, видатки — на 24% — Мінфін
Надходження податків, зборів та обов’язкових платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету України за сім місяців 2025 року склали 2,09 трлн грн, тоді як касові видатки — 2,78 трлн грн, це приблизно на 41% та 24% перевищує відповідні показники семи місяців 2024 року.
Такі оперативні даними Державної казначейської служби, які опублікувало Міністерство фінансів на своєму сайті у вівторок.
За загальним фондом надходження зросли на 42% - до 1,47 трлн грн, тоді як видатки — на 20%, до 2,17 трлн грн.
Після підняття військового збору з 1,5% до 5% та введення умовою бронювання зарплати в 20 тис. грн у цьому році на друге місце по надходженням за сім місяці цього року вийшли податок на доходи фізичних осіб та військовий збір — 200,1 млрд грн проти 117,0 млрд грн торік.
Крім того основні надходження забезпечено за рахунок: ПДВ з ввезених на митну територію України товарів — 294,4 млрд грн (з 7 міс. 2024 року — 262,3 млрд грн), ПДВ з вироблених в Україні товарів — 183,1 млрд грн за відшкодування 101,5 млрд грн (153,3 млрд грн за відшкодування 83,6 млрд грн), податку на прибуток підприємств — 160,5 млрд грн (153,0 млрд грн), акцизного податку — 159,6 млрд грн (109,7 млрд грн).
Окрім того дивіденди та частини чистого прибутку держкомпаній склали 60,8 млрд грн (64,6 млрд грн), ввізне та вивізне мито — 30,1 млрд грн (27,6 млрд грн), рентна плата за користування надрами — 22,0 млрд грн (28,0 млрд грн).
Мінфін додав, що ще 84,2 млрд грн (38,6 млрд грн) дода до бюджету прибуток Національного банку.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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