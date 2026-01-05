0 800 307 555
Долар зріс до двотижневого максимуму на тлі подій у Венесуелі

Валюта
Індекс долара США зріс до найвищого рівня за останні 2 тижні після дій США, спрямованих на усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що підвищило геополітичні ризики.
Про це повідомляє Bloomberg.
Індекс спотового долара Bloomberg додав до 0,3% і сягнув максимуму з 22 грудня. Водночас дохідність базових казначейських облігацій США знизилась на 1 базисний пункт.

Реакція валютних ринків

На тлі зміцнення долара євро подешевшав на 0,3%, а мексиканський песо знизився на 0,7%.
Інвестори переорієнтовуються на долар як захисний актив на фоні невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації у Венесуелі. Додатковим чинником стала заява президента США Дональда Трампа про наміри Вашингтона «керувати» цією південноамериканською країною.
Аналітики зазначають, що цього тижня динаміку долара також визначатимуть важливі макроекономічні звіти зі США. Йдеться, зокрема, про дані щодо інфляції та ринку праці, включно зі статистикою щодо зайнятості поза сільським господарством.

Коментар аналітиків

Аналітик Oversea-Chinese Banking Corp. у Сінгапурі Крістофер Вонг вважає, що події у Венесуелі радше свідчать про швидке завершення ситуації, ніж про затяжний військовий конфлікт.
Графік: bloomberg.com
За його словами, хоча ці події підтримують попит на дорогоцінні метали, для курсу долара ключову роль цього тижня відіграватимуть саме макроекономічні дані, з огляду на значний обсяг публікацій статистики щодо ринку праці та опитувань.
