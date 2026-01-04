0 800 307 555
Нові банкноти в Сирії: прибрали два нулі (фото)

Валюта
Сирія ввела в обіг оновлені банкноти, прибравши з номіналу два нулі та замінивши портрети Асада на національні символи.
Про це повідомляє Associated Press.
За новою системою, кожні 100 старих фунтів дорівнюють одному новому, а найбільша купюра тепер становить 500 фунтів (еквівалент 50 000 старих).
Дизайн банкнот змінили радикально: портрети Башара Асада та його батька Хафеза прибрали, натомість на купюрах зображені троянди, пшениця, оливки та апельсини. Президент Ахмад аш-Шараа назвав це символом «відходу від шанування окремих осіб» та початком «нової ери».
Голова Центрального банку Мохлес Назер уточнив, що обмін старих грошей проводитиметься через спеціальні центри та приватні банки. На перехідний період відведено 90 днів.
В обмінних пунктах Дамаска старий фунт зараз коштує близько 11 800 за один долар США. Associated Press зазначає, що на початку конфлікту в Сирії — в середині березня 2011 року — долар США коштував 47 сирійських фунтів.
За матеріалами:
РБК-Україна
