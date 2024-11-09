Кадрова криза в Польщі: українські біженці шукають роботу в інших країнах — Finance.ua

Кадрова криза в Польщі: українські біженці шукають роботу в інших країнах Сьогодні 09:02 — Світ

Кадрова криза в Польщі: українські біженці шукають роботу в інших країнах

Зміни в міграційних правилах Польщі викликають кадрову кризу в основних галузях, таких як транспорт і логістика. Зокрема, українські працівники все частіше обирають для роботи інші країни.

Про це пише портал wgospodarce.pl.

Що змушує українців виїжджати з Польщі

Згідно зі звітом агентства Gremi Personal, посилення міграційних правил та зниження підтримки українських мігрантів змушують їх шукати роботу за межами Польщі.

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Це може призвести до значної нестачі кадрів у таких сферах:

транспорт, експедиція та логістика (TSL);

харчова промисловість;

електронна комерція.

У звіті наголошується, що дедалі більше українців розглядають Польщу не як кінцевий пункт еміграції, а скоріше як транзитну країну шляхом до Німеччини, Данії чи Норвегії, де надаються ширші соціальні пільги, допомога з житлом, можливості для вивчення мови та працевлаштування.

У Gremi Personal також зазначають, що вторгнення рф у 2022 році призвело до масового виїзду українців, багато з яких встигли влаштуватися за кордоном.

Проте поточні зміни в Польщі, включаючи зниження рівня підтримки та погіршення суспільних настроїв, змушують їх шукати стабільніші умови в інших країнах.

Українці «за звичкою» все ще обирають Польщу, але ситуація стрімко змінюється.

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Сезонна зайнятість, особливо перед Різдвом та Новим роком, залишається затребуваною у Польщі, проте робочі пропозиції в TSL та електронній комерції для тимчасових працівників стають все менш привабливими.

Gremi Personal прогнозує, що попит на співробітників у цих сферах зросте на 20% порівняно з минулим роком, проте, за оцінками агентства, до 60% вакансій у цих галузях вже залежить від іноземних робітників.

Довідка Finance.ua:

за даними опитування групи «Рейтинг», більшість опитаних українців (91%) не має наміру переїжджати до країн ЄС у найближчі кілька років;

у різних регіонах Польщі зарплати можуть суттєво відрізнятися. Так, у Нижній Сілезії є одна гміна, де середня заробітна плата перевищує навіть заробітки у Варшаві чи Кракові;

Польща планує посилити умови видачі Карти поляка, щоб унеможливити зловживання. Це передбачено новою міграційною стратегією на 2025−2030 роки, схваленою урядом країни 15 жовтня.

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