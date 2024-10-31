Україна створить за кордоном спецдепартаменти для біженців — Finance.ua

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Україна створить за кордоном спецдепартаменти для біженців

Особисті фінанси
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Україна створить за кордоном спецдепартаменти для біженців
Україна створить за кордоном спецдепартаменти для біженців
Влада вже зараз працює над поверненням українців з-за кордону. Незабаром уряд створить цільові департаменти в інших країнах, першими будуть Німеччина та Польща.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками громад та районів Закарпаття.
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За словами Зеленського, основи міграційної політики буде викладено у внутрішньому плані перемоги, який наразі розробляється. Водночас влада планує посилювати закордонну присутність. Для цього уряд створює спеціальні департаменти, які представлятимуть людський капітал. Зокрема, два представництва будуть створені у Польщі та Німеччині.
«Там будуть програми працевлаштування в Україні, бо ці люди втратили навіть інформаційний зв’язок. Їм десь треба збиратися, отримувати інформацію не лише з інтернету», — сказав президент.
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Як повідомлялося, західні лідери не проти залишити у своїх країнах працевлаштованих українських біженців, натомість із безробітними ситуація інакша — Європа вже шукає спосіб змусити повернутися їх в Україну. Зеленський навів приклад з Німеччиною, де за його даними перебуває 1,1 млн українців, з яких мінімум 300 тис. не працюють та навіть не роблять спроб працевлаштуватися.
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