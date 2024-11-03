Переїзд до ЄС: більшість українців не мають планів виїжджати в найближчі роки — Finance.ua

Переїзд до ЄС: більшість українців не мають планів виїжджати в найближчі роки Сьогодні 16:05 — Світ

Переїзд до ЄС: більшість українців не мають планів виїжджати в найближчі роки, Фото: freepik

Більшість опитаних українців (91%) не має наміру переїжджати до країн ЄС у найближчі кілька років.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке було проведене 24−29 вересня.

На думку 57% опитаних, для вступу в ЄС Україна потребує подальших реформ.

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Населення України скоротилося на 10 млн, або приблизно на чверть, з початку повномасштабного вторгнення росії, повідомляла ООН.

Плани про переїзд

Згідно із опитуванням, більшість респондентів (91%) не планують переїзд до країн ЄС у найближчі кілька років, 7% - планують, 2% важко відповісти.

Найчастіше має намір переїхати молодь (15%).

Інфографіка: Рейтинг

Понад половина опитаних українців (55%) має родичів, що змінили місце проживання через повномасштабне вторгнення.

Найбільше респондентів, що мають близьких, що виїхали за кордон, серед мешканців Сходу (70%) та Півдня, жителів обласних центрів (57%).

Задоволеність реформами

Більшість (74%) українців вважають боротьбу з корупцією найбільш важливою реформою. Також серед важливих реформ — реформа національної безпеки та оборони (36%) та судової системи та прокуратури (36%).

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Найкраще опитані українці оцінили проведення реформи цифрової трансформації: повністю або скоріше задоволені нею 66% респондентів, 20% незадоволені, 13% опитаних було важко відповісти.

Найменше опитані задоволені боротьбою з корупцією: 15% опитаних зазначили, що задоволені реформою, 84% - незадоволені.

Більшою мірою задоволені проведенням усіх реформ молодь та більш забезпечені опитані.

Вступ в ЄС

На думку майже 20% опитаних, Україна вже повністю готова до вступу в ЄС, але більшість (57%) вважає, що для вступу в ЄС Україна ще потребує подальших реформ.

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22% респондентів вважає, що Україна зовсім не готова до вступу в ЄС. Частка тих, хто бачить необхідність у подальших реформах зросла на 14% за останній рік. Частіше таку думку поділяють мешканці Києва та Заходу.

Довідка Finance.ua:

за словами президента Польщі Анджея Дуди, вступ України в Європейський Союз вимагає спеціальної аграрної політики, бо вона має надто потужне сільське господарство;

більшість українських біженців за кордоном повністю задоволені або радше задоволені, ніж ні, своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Додому повернеться в ліпшому випадку половина;

НБУ очікує повернення мігрантів в Україну у 2025−2026 роках, однак доволі повільне через дедалі більшу адаптацію до життя за кордоном. Ризики неповернення значної частини громадян залишаються високими.

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