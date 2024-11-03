Франція скорочує бюджетні витрати на утримання біженців: українців просять покинути житло — Finance.ua

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Франція скорочує бюджетні витрати на утримання біженців: українців просять покинути житло

Світ
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Франція скорочує бюджетні витрати на утримання біженців: українців просять покинути житло
Франція скорочує бюджетні витрати на утримання біженців: українців просять покинути житло
Франція зменшує бюджетні витрати на утримання біженців із метою сприяння їхній інтеграції у французьку спільноту.
Про це пише французьке видання Le Monde.
Влада департаменту Мерт і Мозель на сході Франції наказала українським біженцям покинути надане державне житло.
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«З кінця вересня в регіоні Гранд-Ест десятки переміщених осіб отримали наказ повернути житло, надане їм місцевими асоціаціями, у строк до 31 жовтня», — йдеться у матеріалі.

Причини скорочення виплат

Таке рішення ухвалили через скорочення бюджетних витрат на утримання біженців та з метою сприяння їхній інтеграції у французьку спільноту.

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Загалом у Мерті та Мозелі живуть 1600 українських біженців. Приблизно 600 із них мешкають у квартирах, орендованих держкоштом.
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Більшість біженців — пенсіонери, які не мають змоги працювати, тож декого такі рішення французької влади змусили повернутися їх до України, навіть до прифронтових регіонів.

Терміни виселення

Після втручання у ситуацію правозахисних організацій влада департаменту відклала терміни виселення до кінця грудня.
Як повідомили українські асоціації, в інших французьких регіонах «перехід до іншого житла був організований заздалегідь, плавно, без значної напруженості».
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Водночас там вказали, що на сході Франції «підтримка через інтеграцію не була повною».
Ммісцеві житлові асоціації — автори листів про виселення — стверджують, що діють на вимогу уряду.
«Всі необхідні кроки, спрямовані на професійну інтеграцію та автономію, були зроблені недостатньо старанно, щоб включити вас до загальної програми інтеграції в регіоні», — йдеться в листі, підписаному Асоціацією з приймання та соціальної реінтеграції Мерт і Мозель.
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Там також пропонується зацікавленим особам знайти особисте рішення для переселення: «Якщо це не вдасться, може бути запропоновано скерування до притулку для екстрених випадків, за умови наявності місць».
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