Україна не отримає ще €1 млрд обіцяної військової допомоги від Франції у 2024 — Finance.ua

Україна не отримає ще €1 млрд обіцяної військової допомоги від Франції у 2024 Сьогодні 09:11

Україна не отримає ще €1 млрд обіцяної військової допомоги від Франції у 2024

Франція не виконає своєї обіцянки виділити Україні €3 млрд військової допомоги до кінця 2024 року і надішле лише €2 млрд. Франція намагається скоротити витрати, щоб приборкати бюджетний дефіцит.

Про це пише Politico з посиланням на слова міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

Чому Франція зменшить обсяги військової допомогу для України у 2024

На початку 2024-го Франція ухвалила рішення надіслати Україні €3 млрд військової допомоги до кінця року. Водночас зараз ця сума зменшиться до €2 млрд, оскільки Франція зменшує видатки держбюджету, щоб покрити дефіцит.

На початку року президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надіслати €3 млрд допомоги після того, як Париж зазнав критики за те, що він зробив менше для України, ніж інші країни, такі як Німеччина.

У лютому 2024-го Франція і Україна підписали двосторонню безпекову угоду, яка мала б гарантувати до €3 млрд допомоги на цей рік. Проте зараз Франція перебуває під тиском, щоб скоротити свій бюджетний дефіцит, який може досягти 6% ВВП до кінця року.

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