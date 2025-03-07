Українці допомогли встановити рекорд: Польща та Чехія з найнижчим безробіттям у ЄС — Finance.ua

Українці допомогли встановити рекорд: Польща та Чехія з найнижчим безробіттям у ЄС Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Українці допомогли встановити рекорд: Польща та Чехія з найнижчим безробіттям у ЄС

Показник безробіття в Польщі та Чехії знизився до 2,6%, досягнувши історичного мінімуму. Кількість безробітних у Польщі складає усього 464 тис. людей, а у Чехії — 139 тис. Це найнижчий показник серед усіх країн ЄС.

Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної компанії із працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Євростат.

Для порівняння, у Німеччині безробіття становить 3%, тоді як найвищий показник серед країн Єврозони зафіксований в Іспанії — 10%. У Швеції цей рівень сягає 8,9%, а в Греції та Фінляндії однаково — 8,7%.

Інфографіка: Gremi Personal

Експерти відзначають, що такий результат досягнуто завдяки поєднанню кількох факторів, серед яких стабільне економічне зростання, активна політика держави на ринку праці та, безумовно, внесок українських біженців переважно у Польщі. За даними Управління соціального страхування (ZUS) країни, в Польщі зареєстровано 779 тис. працюючих українців, що складає 78% від загальної кількості іноземних громадян у Польщі.

Інфографіка: Gremi Personal

Чехія надала тимчасовий захист 397 тис. українцям. На кінець грудня 2024 року в Чехії офіційно працювали 152 762 українців. Цікаво, що українські біженці, які отримали тимчасовий захист, внесли до державного бюджету Чехії приблизно 54 мільярди крон (близько $2,2 млрд) за три роки повномасштабної війни — це вдвічі більше, ніж Чехія витратила на гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, Польща пропонує низку добре оплачуваних можливостей для працевлаштування. Водночас для розвитку економіки їй необхідні працівники з інших країн — таким чином для іммігрантів на ринку праці склалися сприятливі умови. Шукати роботу можна на популярних сайтах, таких як Pracuj.pl , LinkedIn і Indeed, а також:

Центральна база вакансій — пошукова система із пропозиціями роботи, ярмарками вакансій та навчальними курсами;

Careers In Poland — сайт для іноземців, які прагнуть знайти роботу у сферах обслуговування, підприємництва, IT.

Експерти Business Insider порівняли 16 міст Польщі за трьома ключовими економічними показниками та трьома нефінансовими аспектами. Найкращим містом для життя в Польщі є Познань. На другій сходинці опинився Жешув (минулого разу посів 5 місце). Столиця Підкарпаття випередила Гданськ, Катовіце та Лодзь.

З 2026 року в Чехії суттєво зміниться структура допомоги по безробіттю. Наразі допомога за перші два місяці становить 65% попередньої чистої заробітної плати, наступні два місяці — 50%, а решта виплати — 45%. Новий розмір допомоги становитиме 80% у першому періоді, 50% у другому та 45% решта.

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