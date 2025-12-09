Tesla випустила святкове оновлення 2025 року
Tesla випустила святкове оновлення 2025 року з новими функціями для навігації, персоналізації, безпеки та розваг.
Про це компанія повідомила у своєму блозі.
Що сталося
Компанія Tesla показала святкове оновлення 2025 року. Серед ключових функцій:
Навігація з Grok
Grok може додавати або змінювати пункти призначення та працює як голосовий навігаційний помічник. Для цього в застосунку потрібно встановити персоналію «Асистент».
Фотобудка Tesla
Автомобіль можна використовувати як фотобудку з фільтрами, наліпками та емодзі. Функція доступна через Toybox → Photobooth, а фото можна одразу надсилати із застосунку.
Режим «Собачий» з оновленнями в реальному часі
Власники побачать температуру, стан акумулятора та періодичні знімки салону прямо у своєму iPhone.
Оновлений відеореєстратор
У відео тепер відображаються швидкість, кут повороту керма та статус автопілота.
Режим Санти та Jingle Rush
У режимі Санти додано нові 3D-ефекти: сніговики, дерева, звук замка та зимові візуалізації.
Оновлене світлове шоу — Jingle Rush можна запускати одразу або планувати до 10 хвилин наперед, синхронізувати з іншими авто та додавати салонне освітлення й ефекти.
Читайте також
Персоналізація авто
З’явились обклеювання, номерні знаки, тонування та власні дизайни через USB. Доступно в Toybox → Магазин фарб.
Покращення навігації
Tesla додала більше опцій для керування маршрутами. Тепер можна змінювати порядок навігаційних уподобань і встановлювати локації «Дім» та «Робота», поставивши позначку в будь-якій точці карти.
Також з’явилися запропоновані пункти призначення — система формує їх на основі ваших останніх поїздок і звичок під час паркування.
3D-мапи для Supercharger
Можна переглядати 3D-зображення вибраних станцій Supercharger через кнопку «Переглянути карту сайту». Під час навігації до пілотної станції після прибуття автомобіль показує планування майданчика та статус зайнятості в реальному часі: «Доступно», «Зайнято» або «Недоступно».
Маршрути для HOV-смуг
Авто автоматично обиратиме смуги спільного користування, якщо це дозволяє маршрут, час і кількість пасажирів.
Читайте також
Сигнал про залишений телефон
Авто подає сигнал, якщо смартфон залишився в салоні чи на бездротовій зарядці. Функція працює через надширокосмуговий зв’язок (UWB) як на iPhone, так і на Android-смартфонах, зокрема на моделях Samsung Galaxy та Google Pixel.
Ліміт заряду за локацією
Автомобіль автоматично запам’ятовує встановлений ліміт під час заряджання на конкретній станції.
Що ще цікавого
- можна вимикати/вмикати бездротову зарядку для телефону;
- додано плавне прокручування великих плейлистів Spotify та можливість додавати треки до черги зі сторінки пошуку;
- оновлений режим Rave Cave з кольоровими акцентами, що підлаштовуються під музику;
Оновлення вже розгортається, але доступність функцій залежить від моделі та конфігурації автомобіля.
Поділитися новиною
Також за темою
Tesla випустила святкове оновлення 2025 року
Китайські продажі авто демонструють найбільший спад за 10 місяців
Британія буде використовувати ШІ для захисту від росії підводних кабелів і трубопроводів
Автопром Німеччини переживає рекордне скорочення робочих місць
WSJ: росія відстає в розвитку штучного інтелекту попри прагнення лідирувати у світі
Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторі авторинку (інфографіка)