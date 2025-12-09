0 800 307 555
Tesla випустила святкове оновлення 2025 року з новими функціями для навігації, персоналізації, безпеки та розваг.
Про це компанія повідомила у своєму блозі.

Що сталося

Компанія Tesla показала святкове оновлення 2025 року. Серед ключових функцій:
Навігація з Grok
Grok може додавати або змінювати пункти призначення та працює як голосовий навігаційний помічник. Для цього в застосунку потрібно встановити персоналію «Асистент».
Фотобудка Tesla
Автомобіль можна використовувати як фотобудку з фільтрами, наліпками та емодзі. Функція доступна через Toybox → Photobooth, а фото можна одразу надсилати із застосунку.
Tesla випустила святкове оновлення 2025 року
Режим «Собачий» з оновленнями в реальному часі
Власники побачать температуру, стан акумулятора та періодичні знімки салону прямо у своєму iPhone.
Tesla випустила святкове оновлення 2025 року
Оновлений відеореєстратор
У відео тепер відображаються швидкість, кут повороту керма та статус автопілота.
Tesla випустила святкове оновлення 2025 року
Режим Санти та Jingle Rush
У режимі Санти додано нові 3D-ефекти: сніговики, дерева, звук замка та зимові візуалізації.
Оновлене світлове шоу — Jingle Rush можна запускати одразу або планувати до 10 хвилин наперед, синхронізувати з іншими авто та додавати салонне освітлення й ефекти.
Персоналізація авто
З’явились обклеювання, номерні знаки, тонування та власні дизайни через USB. Доступно в Toybox → Магазин фарб.
Tesla випустила святкове оновлення 2025 року
Покращення навігації
Tesla додала більше опцій для керування маршрутами. Тепер можна змінювати порядок навігаційних уподобань і встановлювати локації «Дім» та «Робота», поставивши позначку в будь-якій точці карти.
Також з’явилися запропоновані пункти призначення — система формує їх на основі ваших останніх поїздок і звичок під час паркування.
3D-мапи для Supercharger
Можна переглядати 3D-зображення вибраних станцій Supercharger через кнопку «Переглянути карту сайту». Під час навігації до пілотної станції після прибуття автомобіль показує планування майданчика та статус зайнятості в реальному часі: «Доступно», «Зайнято» або «Недоступно».
Маршрути для HOV-смуг
Авто автоматично обиратиме смуги спільного користування, якщо це дозволяє маршрут, час і кількість пасажирів.
Сигнал про залишений телефон
Авто подає сигнал, якщо смартфон залишився в салоні чи на бездротовій зарядці. Функція працює через надширокосмуговий зв’язок (UWB) як на iPhone, так і на Android-смартфонах, зокрема на моделях Samsung Galaxy та Google Pixel.
Ліміт заряду за локацією
Автомобіль автоматично запам’ятовує встановлений ліміт під час заряджання на конкретній станції.

Що ще цікавого

  • можна вимикати/вмикати бездротову зарядку для телефону;
  • додано плавне прокручування великих плейлистів Spotify та можливість додавати треки до черги зі сторінки пошуку;
  • оновлений режим Rave Cave з кольоровими акцентами, що підлаштовуються під музику;
Оновлення вже розгортається, але доступність функцій залежить від моделі та конфігурації автомобіля.
За матеріалами:
vctr.media
Авто
