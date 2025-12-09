Tesla випустила святкове оновлення 2025 року Сьогодні 04:43 — Технології&Авто

Tesla випустила святкове оновлення 2025 року

Tesla випустила святкове оновлення 2025 року з новими функціями для навігації, персоналізації, безпеки та розваг.

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

Що сталося

Компанія Tesla показала святкове оновлення 2025 року. Серед ключових функцій:

Навігація з Grok

Grok може додавати або змінювати пункти призначення та працює як голосовий навігаційний помічник. Для цього в застосунку потрібно встановити персоналію «Асистент».

Фотобудка Tesla

Автомобіль можна використовувати як фотобудку з фільтрами, наліпками та емодзі. Функція доступна через Toybox → Photobooth, а фото можна одразу надсилати із застосунку.

Режим «Собачий» з оновленнями в реальному часі

Власники побачать температуру, стан акумулятора та періодичні знімки салону прямо у своєму iPhone.

Оновлений відеореєстратор

У відео тепер відображаються швидкість, кут повороту керма та статус автопілота.

Режим Санти та Jingle Rush

У режимі Санти додано нові 3D-ефекти: сніговики, дерева, звук замка та зимові візуалізації.

Оновлене світлове шоу — Jingle Rush можна запускати одразу або планувати до 10 хвилин наперед, синхронізувати з іншими авто та додавати салонне освітлення й ефекти.

Персоналізація авто

З’явились обклеювання, номерні знаки, тонування та власні дизайни через USB. Доступно в Toybox → Магазин фарб.

Покращення навігації

Tesla додала більше опцій для керування маршрутами. Тепер можна змінювати порядок навігаційних уподобань і встановлювати локації «Дім» та «Робота», поставивши позначку в будь-якій точці карти.

Також з’явилися запропоновані пункти призначення — система формує їх на основі ваших останніх поїздок і звичок під час паркування.

3D-мапи для Supercharger

Можна переглядати 3D-зображення вибраних станцій Supercharger через кнопку «Переглянути карту сайту». Під час навігації до пілотної станції після прибуття автомобіль показує планування майданчика та статус зайнятості в реальному часі: «Доступно», «Зайнято» або «Недоступно».

Маршрути для HOV-смуг

Авто автоматично обиратиме смуги спільного користування, якщо це дозволяє маршрут, час і кількість пасажирів.

Сигнал про залишений телефон

Авто подає сигнал, якщо смартфон залишився в салоні чи на бездротовій зарядці. Функція працює через надширокосмуговий зв’язок (UWB) як на iPhone, так і на Android-смартфонах, зокрема на моделях Samsung Galaxy та Google Pixel.

Ліміт заряду за локацією

Автомобіль автоматично запам’ятовує встановлений ліміт під час заряджання на конкретній станції.

Що ще цікавого

можна вимикати/вмикати бездротову зарядку для телефону;

додано плавне прокручування великих плейлистів Spotify та можливість додавати треки до черги зі сторінки пошуку;

оновлений режим Rave Cave з кольоровими акцентами, що підлаштовуються під музику;

Оновлення вже розгортається, але доступність функцій залежить від моделі та конфігурації автомобіля.

