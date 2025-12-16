0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ПДФО цього року приніс бюджету на 86 млрд грн більше, ніж торік

Казна та Політика
9
ПДФО цього року приніс бюджету на 86 млрд грн більше, ніж торік
ПДФО цього року приніс бюджету на 86 млрд грн більше, ніж торік
Протягом січня — листопада платники перерахували до бюджету 561,8 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним показником минулого року це більше на 86,1 млрд грн, або +18,1%.
Про це повідомила Державна податкова служба.

Регіони-лідери

Найбільші надходження традиційно забезпечив Київ. До бюджету від столиці надійшло 130,9 млрд грн, що становить майже чверть усіх надходжень ПДФО в Україні.
Серед регіонів найбільші суми також перерахували:
  • Дніпропетровська область — 55,8 млрд грн;
  • Львівська область — 37,7 млрд грн;
  • Київська область — 33,7 млрд грн.
Збільшення надходжень ПДФО свідчить про зростання кількості офіційно оформлених працівників і сумліннішу сплату податків роботодавцями. Це позитивно впливає на наповнення місцевих бюджетів та розвиток громад.

Податкові пільги для волонтерів

Фізичні особи, які здійснюють волонтерську діяльність, не сплачують податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з окремих видів доходів. Йдеться про кошти або вартість майна чи послуг, які неприбуткова організація надає волонтеру для медичного огляду, вакцинації та інших профілактичних заходів за умови наявності договору про волонтерську діяльність.
Також не оподатковуються документально підтверджені витрати, пов’язані з наданням волонтерської допомоги, які відшкодовує неприбуткова організація у межах переліку, визначеного Законом України «Про волонтерську діяльність».
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems