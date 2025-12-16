ПДФО цього року приніс бюджету на 86 млрд грн більше, ніж торік Сьогодні 06:08 — Казна та Політика

ПДФО цього року приніс бюджету на 86 млрд грн більше, ніж торік

Протягом січня — листопада платники перерахували до бюджету 561,8 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним показником минулого року це більше на 86,1 млрд грн, або +18,1%.

Про це повідомила Державна податкова служба.

Регіони-лідери

Найбільші надходження традиційно забезпечив Київ. До бюджету від столиці надійшло 130,9 млрд грн, що становить майже чверть усіх надходжень ПДФО в Україні.

Серед регіонів найбільші суми також перерахували:

Дніпропетровська область — 55,8 млрд грн;

Львівська область — 37,7 млрд грн;

Київська область — 33,7 млрд грн.

Збільшення надходжень ПДФО свідчить про зростання кількості офіційно оформлених працівників і сумліннішу сплату податків роботодавцями. Це позитивно впливає на наповнення місцевих бюджетів та розвиток громад.

Податкові пільги для волонтерів

Фізичні особи, які здійснюють волонтерську діяльність, не сплачують податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з окремих видів доходів. Йдеться про кошти або вартість майна чи послуг, які неприбуткова організація надає волонтеру для медичного огляду, вакцинації та інших профілактичних заходів за умови наявності договору про волонтерську діяльність.

Також не оподатковуються документально підтверджені витрати, пов’язані з наданням волонтерської допомоги, які відшкодовує неприбуткова організація у межах переліку, визначеного Законом України «Про волонтерську діяльність».

