Польща вперше з часів Холодної війни почне виробляти протипіхотні міни. Військові розмістять їх уздовж східного кордону країни. Не виключено, що частина вироблених надлишків передадуть Україні та країнам Балтії.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, пише inpoland

Польща вийшла з Оттавського договору за прикладом країн Балтії. Тепер Польща має право зміцнити кордон з білоруссю та Крулевецькою областю росії протипіхотними мінами.

Павел Залевський. заявив, що Польща хоче мати якогомога більшу кількість таких мін.

Протипіхотні міни мають бути частиною програми «Східний щит» (Tarcza Wschód"), запланованої на 2024−2028 роки, метою якої є забезпечення оборони Польщі перед можливими військовими загрозами та гібридними діями росіян та білорусів.

Заступник міністра Міноборони заявив, що виготовлення протипіхотних мін могло б розпочатися вже наступного року, після офіційного виходу Польщі з Оттавської конвенції, а саме після 20 лютого 2026 року.

Компанія Belma, яка постачає польським військовим кілька інших типів мін, оголосила, що запаси протипіхотних мін у Польщі сягатимуть мільйонів. Підприємство анонсувало, що здатно виготовляти до 1,2 мільйона протипіхотних мін наступного року.

За словами заступника міністра Залевського, надлишки виробленої зброї можуть бути передані Збройним силам України.

Ми зосереджуємося на власних потребах, але Україна є абсолютним пріоритетом, тому що українсько-російський фронт — це польський та європейський фронт безпеки, — пояснив політик.

