З 2026 року зміниться карта Польщі (деталі) — Finance.ua

З 2026 року зміниться карта Польщі (деталі) Сьогодні 18:24

З 2026 року зміниться карта Польщі (деталі)

Як пише inpoland.net , згідно з постановою Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, з 2026 року будуть зміни у територіальному поділі Польщі.

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Що змінять

Зокрема, з’явиться 6 нових міст та зміняться межі деяких гмін.

Карта Польщі постійно зазнає змін. Однією з таких циклічних змін є поява нових міст.

МВСіА підготувало постанову, яка внесе низку змін до територіального поділу Польщі. Документ враховує запити місцевих органів влади, зокрема зміни меж гмін та міст, надання статусу міста кільком населеним пунктам та зміну назв гмін. Найважливішим положенням постанови є надання статусу міста. Це стосується шести населених пунктів.

З 1 січня 2026 року містами стануть:

Станіславів, Малкіня Гурна та Старозреби у Мазовецькому воєводстві, Янув Підляський у Люблінському воєводстві,

а також Браніце в Опольському воєводстві та Янув у Сілезькому воєводстві.

Для чого це

Надання населеному пункту статусу міста приймається після громадських консультацій. Така зміна іміджу часто підвищує інвестиційну привабливість і дозволяє подавати заявки на отримання коштів міського розвитку.

Ще однією суттєвою зміною є регулювання меж місцевого самоврядування. Це стосується гмін Ритро та Півніца Здруй, Зембожицета Стриш, Неполоміце та Клай у Малопольському воєводстві, гмін Закшев та Радом у Мазовецькому воєводстві, а також гмін Радзьонкув та Пекари Шльонські у Сілезькому воєводстві.

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Також зміняться межі деяких польських міст, а гміна Нове Місто Любавське змінить свою назву на Братян.

Усі зміни набудуть чинності 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, майже 80% активних індивідуальних підприємств, зареєстрованих іноземцями в Польщі з січня до кінця квітня 2025 року, керують громадяни України, а 7% ФОП керують особи з громадянством білорусі — за даними Польського економічного інституту (PIE).

Серед компаній, зареєстрованих іноземцями в Польщі у 2025 році, 22% пов’язані з будівництвом, 15% надають телекомунікаційні та інформаційних послуги, а 11% займаються іншими видами діяльності у сфері послуг. Роком раніше домінували: інформація та комунікації (23%), будівництво (19%) та інші види діяльності у сфері послуг (10%).

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