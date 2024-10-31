Велика Британія обіцяє щорічно виділяти на підтримку України $3,8 млрд — Finance.ua

Велика Британія обіцяє щорічно виділяти на підтримку України $3,8 млрд Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Велика Британія обіцяє щорічно виділяти на підтримку України $3,8 млрд

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз представила в парламенті проєкт бюджету на 2025 рік. Королівство закладе у свій військовий бюджет 3,8 мільярда доларів на щорічну підтримку України.

Про це повідомляє Reuters.

Глава британського Міністерства фінансів підкреслила, що фінансування оборони буде збільшене для досягнення цілі у 2,5% ВВП.

«Я оголошую про загальне збільшення бюджету Міністерства оборони наступного року, що дозволить Сполученому Королівству перевиконати наші зобов’язання в межах НАТО та забезпечити військову підтримку України у 3 мільярди фунтів (3,8 мільярда доларів — ред.) на рік», — сказала Рівз.

Посадовиця зазначила, що щорічна військова підтримка України буде збережена додатково до кредиту в межах угоди «Великої сімки» про використання заморожених російських активів.

У британському уряді наголосили, що допомагатимуть Україні «так довго, скільки це буде потрібно».

Читайте також Британія виділила $4,5 млрд на забезпечення нагальної потреби України

Раніше Велика Британія заявила про виділення майже 3 мільярдів доларів на військову підтримку України через механізм G7: Києву виділяють кредит на 50 мільярдів доларів, гроші за яким повертатимуть із прибутків від заморожених російських активів.

Ці кошти дають на забезпечення видатків сектору безпеки й оборони, зокрема на посилення протиповітряної оборони, закупівлю необхідного військового обладнання тощо.

Окрім 3 мільярдів доларів від Великої Британії, свої частки для кредиту Україні виділяють: США — до 20 мільярдів доларів, Канада — 3,6 мільярда доларів, Японія — близько 3 мільярдів доларів та ЄС — близько 20 мільярдів євро. Загалом у ЄС погодилися надати до 35 мільярдів євро — залежно від того, яку суму запропонують внести інші союзники.

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.